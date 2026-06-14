اللواء عبداللهي: قواتنا المسلحة ايديها على الزناد على أهبة الاستعداد لاستهداف قلب العدو

وجاء في رسالة وجهها اللواء طيار علي عبد اللهي، قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي، إلى الشعب الإيراني مساء الاحد: إن مقاومة الشعب الإيراني البطل ونهضته المتجددة قد دشنتا فصلاً جديداً في التحولات الدولية، ورسختا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفها "قوة عالمية مؤثرة".

واضاف: إن أبناءكم في القوات المسلحة، ولا سيما القادة الشهداء الذين تخرّجوا من مدرسة الإمام الخميني (رض) والإمام الخامنئي الشهيد، كانوا وما زالوا يعدّون العداء للاستكبار العالمي والصهيونية جزءاً لا يتجزأ من جوهر الثورة الإسلامية منذ الأيام الأولى للنهضة.

وتابع: لقد وفّرت أحداث العام الأخير، من الحرب التي استمرت 12 يوماً إلى "حرب رمضان"، رغم الخسائر الفادحة والحزن العميق الناجم عن استشهاد الإمام الشهيد والقادة والمواطنين الأبرياء، فرصةً كبيرة لـ"تصفية حساب تاريخية" مع المجرمين وقد أنزلت القوات المسلحة بهم، مستندةً إلى دعم الشعب والتوكل على الله، ما كانوا يستحقونه.

واردف: إننا نعلن اليوم بكل اقتدار؛ إن قدراتنا القتالية والدفاعية، وقوتنا الصاروخية والبحرية والمسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي، أصبحت أقوى مما كانت عليه في السابق، وقد شهدت مزيداً من التطوير تحت أوامر القائد العام للقوات المسلحة، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (دام ظله العالي)، وإن أبناء الشعب في القوات المسلحة " أصابعهم على الزناد" ومستعدون لاستهداف قلب العدو.

وختم: إن الهدف المقدس المتمثل في تحرير القدس والثأر لدم الإمام الشهيد لن يُنسى أبداً ونحن نترقب أصغر هفوة من العدو المعتدي لكي نلقنه درساً لا يُنسى ويكون خاتمةً له.

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