أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: ردّ مجاهدي الإسلام على العدوان الصهيوني على الضاحية قادم

وكتب ذوالقدر ، اليوم الأحد، على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": ردّ مجاهدي الإسلام قادم.

وأضاف: لقد شكّلت وحدة الساحات سلسلة أمنية لحماية المنطقة.

وشدد ذو القدر على أن لبنان هو روحنا، ولن يُتسامح مع انتهاك الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية.

وشنت طائرات الكيان الصهيوني غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر اليوم الأحد. وفي هذا الصدد، ادعى جيش الكيان الصهيوني أنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله في الهجوم.

وأعلنت منظمة الدفاع المدني اللبنانية عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب المعلومات الصادرة، وصلت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الهجوم فور وقوعه، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ والإجلاء للمصابين.

وكتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على حسابه في شبكة X: "أظهر العدوان الصهيوني على الضاحية مرة أخرى أن أمريكا إما تفتقر انها إلى الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتها. لا يمكنكم الحصول على تنازلات عبر اعطاء الضوء الاخضر للكيان".

وأضاف: "لعبة الشرطي السيئ والشرطي الجيد عفا عليها الزمن. إذا لم تكن لديكم الإرادة والقدرة على الوفاء بالتزاماتكم، فلا مجال للحديث عن الاستمرار في هذا المسار".

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