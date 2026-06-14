إيران تدين بشدة العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت

وفي بيان اصدرته اليوم الاحد، ادانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة العمل الإرهابي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بعد ظهر الأحد ، من خلال عدوانه العسكري على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اللبنانيين.

وأضافت، إن هذه الجريمة الإرهابية لا تمثل فقط انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وسلامة الأراضي اللبنانية، بل تُعد أيضاً خرقاً فاضحاً لتفاهم وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 أبريل بين إيران وأمريكا.

وقالت الخارجية: ان الجمهورية الاسلامية الإيرانية، اذ تذكّر بالمسؤولية المباشرة للحكومة الأمريكية عن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وعن خروقاته المتكررة لوقف إطلاق النار ضد لبنان أو إيران، تؤكد عزمها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع.

واختتم البيان بالقول: من البديهي أن مسؤولية التداعيات الخطيرة لسياسات التصعيد وتاجيج الحروب التي ينتهجها الكيان الصهيوني على السلم والأمن الإقليميين تقع على عاتق أمريكا والكيان الصهيوني.

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