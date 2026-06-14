ولايتي: حانت ساعة الصفر والاستعدادات جارية لتجهيز منصات الإطلاق
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اكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي إن حزب الله جزء لا يتجزأ من محور المقاومة وقال، ان ساعة الصفر حانت والاستعدادات جارية لتجهيز منصات الإطلاق.
وكتب ولايتي، في منشور له على منصة "اكس": إن خطأ حسابات (الكيان الصهيوني) في بيروت قد وضع حداً للصبر، وصدرت الاوامر. لقد حانت ساعة الصفر، وتجري الاستعدادات لتجهيز منصات الإطلاق.
وأضاف: إن حزب الله جزء لا يتجزأ من محور المقاومة.
وتابع: إذا لم تُخمَد نيران العبث (الصهيوني) في لبنان، فإن ذراعين جغرافيين بالغي الأهمية، هما مضيق هرمز وباب المندب، سيضغطان على شرايينكم الاقتصادية حتى حدّ الاختناق الاستراتيجي.