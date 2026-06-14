ولايتي: حانت ساعة الصفر والاستعدادات جارية لتجهيز منصات الإطلاق

وكتب ولايتي، في منشور له على منصة "اكس": إن خطأ حسابات (الكيان الصهيوني) في بيروت قد وضع حداً للصبر، وصدرت الاوامر. لقد حانت ساعة الصفر، وتجري الاستعدادات لتجهيز منصات الإطلاق.

وأضاف: إن حزب الله جزء لا يتجزأ من محور المقاومة.

وتابع: إذا لم تُخمَد نيران العبث (الصهيوني) في لبنان، فإن ذراعين جغرافيين بالغي الأهمية، هما مضيق هرمز وباب المندب، سيضغطان على شرايينكم الاقتصادية حتى حدّ الاختناق الاستراتيجي.

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