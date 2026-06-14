الرئيس بزشكيان: لن نخضع لأي قوة

وكتب الرئيس بزشكيان 3 مدونات على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" مساء الاحد، جاء في اولها: "لن نخضع لأي قوة، لكننا نعتبر أنفسنا مسؤولين أمام الشعب الإيراني ومطالبه المشروعة. وبالطبع، فإننا نعني بالشعب جميع أبناء الشعب الإيراني، وليس فئة أو تيارًا محددًا".

وأضاف الرئيس الإيراني في مدونته الثانية: "تعتبر الحكومة من واجبها دعم القوى الموجودة في الميدان العسكري للدفاع عن الوطن وأمن الشعب. لا يمكننا أن نتوقع من المقاتلين المستعدين للتضحية بأرواحهم دفاعًا عن الوطن بإخلاص أن يظلوا ثابتين بينما نتجاهل دعمهم وتوفير تسهيلاتهم واحتياجاتهم.

وفي مدونته الثالثة، أكد بزشكيان: "من المؤسف أن يُوصم من يؤدون واجباتهم في إطار مهامهم الرسمية، بهدف حماية المصالح الوطنية وشرف البلاد، بتهم مثل الخيانة أو غدر الوطن. النقد حق طبيعي للمجتمع، لكن تشويه سمعة من يؤدون مهمة مشروعة أمرٌ بعيد كل البعد عن الانصاف والرجولة."

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