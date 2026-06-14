مفاوضون قطریون إلى طهران ضمن جهود إنهاء الحرب

وسافر وفدًا قطريا إلى طهران لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمسار الدبلوماسي، والتشاور مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما كان قد سافر أحد مستشاري وزير الخارجية القطري إلى طهران يوم الأربعاء الماضي، حيث بحث وتشاور بشأن المسودة الأولية لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب ضد إيران.

وقد تحدث سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في حوار متلفز مساء الجمعة عن المسودة الأولية لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران وأمريكا، قائلاً: بمجرد الانتهاء من المراحل الأخيرة من المفاوضات، سيتم التوقيع على هذه المذكرة. في المرحلة الأولى، سيتم التوقيع الالكتروني والإعلان عنها.

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