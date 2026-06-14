قائد حرس الحدود الإيراني: أمن الحدود في أعلى مستوياته والجاهزية الكاملة لمواجهة أي تهديد

وخلال جولته التفقدية في المناطق الحدودية بمحافظة كرمانشاه (غرب إيران)، أوضح العميد جاويدان أن قوات حرس الحدود تتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والتنسيق مع باقي تشكيلات القوات المسلحة، بما يضمن تأمين الحدود بشكل دقيق وفعّال.

وأشاد قائد حرس الحدود بدور الأهالي في المناطق الحدودية، واصفاً إياهم بأنهم “حراس حقيقيون للحدود”، لما يقدمونه من دعم ومساهمة مباشرة في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطقهم.

وأكد جاويدان أن قوات حرس الحدود في أتم الاستعداد للتعامل الحاسم مع أي تهديدات إرهابية أو أمنية، مشدداً على أن الوضع الأمني على الحدود الإيرانية يشهد استقراراً غير مسبوق وبلوغ أعلى مستويات الجاهزية.

وفي ما يتعلق بالحركة الاقتصادية عبر المنافذ الحدودية، أوضح أن عمليات التبادل التجاري تجري ضمن الأطر القانونية والضوابط المعتمدة، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية وحرس الحدود يعملان على دعم النشاط الاقتصادي وتسهيل حركة التجار، بالتوازي مع التصدي الحازم لعمليات التهريب والأنشطة غير المشروعة.

كما أشار إلى استمرار التعاون الأمني والحدودي مع الجانب العراقي، من خلال الدوريات المشتركة وتبادل المعلومات، الأمر الذي ساهم في تعزيز الاستقرار على جانبي الحدود، سواء مع الحكومة المركزية في بغداد أو إقليم كردستان.

وفي سياق التحضيرات الخاصة بمراسم زيارة “أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)”، أكد العميد جاويدان أن قوات حرس الحدود تعتبر خدمة الزوار شرفاً ومسؤولية، موضحاً أن جميع الوحدات المنتشرة في المعابر المؤدية إلى العراق في حالة استعداد كامل لتأمين دخول الزائرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وأضاف أنه يجري العمل على تنظيم انسيابية الحركة في المعابر ذات الكثافة العالية، مع دراسة فتح منافذ إضافية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للزوار خلال موسم الزيارة.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة كرمانشاه تمتلك حدوداً مشتركة مع العراق تمتد لأكثر من 371 كيلومتراً، فيما تُعد مدينة قصر شيرين مركزاً حدودياً محورياً بطول حدود يبلغ 186 كيلومتراً، وتضم معبرين رسميين هما خسروي وبرويز خان.