روسيا تبدي استعدادها للمشاركة في ترميم المعالم التاريخية المتضررة في إيران

وأوضح أيوبي، الذي يترأس وفداً إيرانياً يشارك في الدورة السادسة من منتدى “بوتيشستويه” السياحي الدولي، أن الجانب الروسي عبّر عن رغبة في إرسال خبراء ترميم إلى إيران للمساهمة في إعادة تأهيل المواقع التراثية، مشيراً إلى وجود “إرادة قوية” لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وأضاف أن المحادثات مع الجانب الروسي تناولت أيضاً سبل تعريف الجمهور الروسي بالثقافة والفن والتاريخ الإيراني عبر برامج وفعاليات مشتركة، مؤكداً اهتمام موسكو بتوسيع الحضور الثقافي الإيراني داخل روسيا.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول الإيراني إلى اجتماع آخر مع نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي لشؤون السياحة، حيث جرى بحث آفاق تطوير التعاون السياحي بين البلدين.

ولفت أيوبي إلى أن عدداً كبيراً من السياح الروس يتوجهون سنوياً إلى دول الجوار الإيراني، رغم أن إيران – بحسب تعبيره – تمتلك مقومات سياحية وتاريخية أوسع، معتبراً أن هناك رغبة روسية في معالجة “العقبات الهيكلية” التي تعيق نمو حركة السياحة بين طهران وموسكو.

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