تفاصيل مراسم الوداع وتشييع جثمان قائد الأمة الإمام الشهيد "آية الله العظمى الخامنئي" (رض)

وجاء في البيان رقم 3 للجنة المركزية لإحياء ذكرى العروج الدامي للإمام المجاهد الشهيد، قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية) :

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

في أعقاب الرحيل الدامي للمرجع الديني الكبير في العالم الشيعي، وقائد الثورة الإسلامية الحكيم، وحامل لواء جبهة الحق والمقاومة، الإمام المجاهد الشهيد سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية)، يخيّم الحزن على العالم الإسلامي اليوم لفقدان رجلٍ عظيم أفنى عمره المبارك بأسره في سبيل إعلاء كلمة الحق، والدفاع عن الإسلام، وخدمة الشعب، وهداية الأمة الإسلامية.

لقد حافظ ذلك القائد الشهيد، بإيمانه الراسخ وجهاده المخلص وصبره الثابت وبصيرته الإلهية، على راية استقلال إيران العزيزة وقيادة الأمة الإسلامية وعزتها مرفوعة على الدوام. وسيبقى اسم ذلك الرجل الفذ وذكراه خالدين في تاريخ إيران العزيزة والعالم الإسلامي وفي قلوب أحرار العالم اجمع.

وتتقدم اللجنة المركزية لإحياء ذكرى العروج الدامي للإمام المجاهد الشهيد سماحة آية الله العظمى الخامنئي (أعلى الله مقامه الشريف)، بأحرّ التعازي إلى المقام المبارك لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، وإلى قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي (دام ظله العالي)، وإلى جميع الشعوب الحرة المتمسكة بطريق الحق، كما تعبّر عن بالغ شكرها وتقديرها للحضور الحاشد والوفي للشعب الإيراني الإسلامي وسائر المحبين للإسلام والثورة الإسلامية.

واستنادا إلى البيانات السابقة الصادرة عن هذه اللجنة، وبناء على الترتيبات والإجراءات التي أنجزت، نُعلم عموم أبناء الشعب المعزّين بأن مراسم الوداع والتشييع ومواراة للجثمان الطاهر لذلك الإمام المجاهد الشهيد، ولأفراد أسرته الكريمة، وهم الشهداء الأجلاء الدكتور "مصباح الهدى باقري كني"، والسيدة "بشرى الحسيني الخامنئي"، و"زهراء حداد عادل"، و"زهراء محمدي كلبايكاني" (رضوان الله عليهم أجمعين)، ستُقام وفق البرنامج الآتي:

يومي السبت 4 والأحد 5 تموز/يوليو 2026 م الموافقين 19 و 20 من شهر محرم الحرام: إقامة مراسم الوداع مع الجثمان الطاهر في مصلى الإمام الخميني (قدس سره) بطهران.

يوم الاثنين 6 تموز/يوليو 2026 م الموافق 21 من شهر محرم الحرام: إقامة مراسم التشييع في طهران.

يوم الثلاثاء 7 تموز/يوليو 2026 م الموافق 22 من شهر محرم الحرام: إقامة مراسم التشييع في مدينة قم المقدسة.

يوم الخميس 9 تموز/ يوليو 2026 م الموافق 24 من شهر محرم الحرام، وليلة استشهاد الإمام السجاد (عليه السلام) : إقامة مراسم التشييع في مدينة مشهد المقدسة، على أن يُوارى الجثمان الثرى في الحرم الرضوي الشريف للإمام علي بن موسى الرضا (عليه آلاف التحية والثناء).

وتدعو اللجنة عموم أبناء الشعب العزيز، وأحرار العالم، والمحبين لمدرسة الإسلام، والمهتمين بإيران، إلى المشاركة في هذه المراسم المهيبة لوداع ذلك القائد الشهيد.

وفي الختام، نتوجّه بالشكر والتقدير إلى جميع الأجهزة المعنية والمجموعات الشعبية على ما بذلته من جهود وما أعدّته من تمهيدات وخطط واسعة لإقامة هذا الحدث، مؤكدين في الوقت نفسه أن الدور المحوري في إحياء هذه المراسم إنما يقع على عاتق هذا الشعب الشريف، الحاضر دوما في الساحة، بوصفه صاحب العزاء الأول، لتتجلّى، بعون الله، صورة مهيبة وفريدة لحدثٍ شعبي استثنائي.

وسوف يُعلن عن تفاصيل هذه المراسم وبرنامجها الكامل للعموم في وقت لاحق.

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