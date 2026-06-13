بقائي: موعد توقيع مذكرة التفاهم لم يحدد بعد لکنه ليس غدا

وقال بقائي إن مذكرة تفاهم إسلام آباد في مرحلتها الحالية تركز على إنهاء الحرب، ووقف التصعيد في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشيرا الى أن مناقشة الملف النووي لا يتكون ضمن جدول الأعمال في هذه المرحلة.

وأوضح بقائي أن هذا التفاهم لا يمثل اتفاقا نهائيا بين إيران والولايات المتحدة بل هو تفاهم يحدد الخطوط العريضة للخلافات يهدف لإنهاء الحرب.

وأضاف أن القضايا المرتبطة بالهجمات على السفن الإيرانية والتطورات في مضيق هرمز ضمن المحادثات الحالية.

وفيما يتعلق بالموضوع النووي أشار أنه من المقرر مناقشته خلال 60 يوماً لذا لن تُناقش تفاصيله في هذه المرحلة.

وقال بقائي توقيع المذكرة قد يتم خلال الأيام المقبلة لكن شدد على أنه ليس يوم غد الموعد المحدد، لافتا الى ضرورة توخي الحذر نظراً لتردد الطرف الآخر في الإدلاء بتصريحات واضحة حول مسار المفاوضات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن في المنطقة هو إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وأن الإفراج عن أموال الشعب الإيراني سيكون جزءاً لا يتجزأ من أي تفاهم.

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