السفارة الإيرانية ردا على رجي: لا تكن مشتبها في فهمك وتقييمك للشعب الإيراني
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ردّت السفارة الإيرانية على وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، داعية إياه إلى "عدم الاشتباه في فهمه وتقييمه للشعب الإيراني والنظام والدولة التي يحبها شعبنا"، وأن يكون "واقعياً".
وتوجهت السفارة في بيان بالقول :"يا سيد رجي، لا تكن مشتبهاً في فهمك وتقييمك للشعب الإيراني والنظام والدولة التي يحبها شعبنا، وكن واقعياً! فمنذ أكثر من مائة يوم، وجميع الساحات في كافة أنحاء بلادنا العزيزة والمقتدرة، والبالغة مساحتها 1,648,195 كيلومتراً مربعاً، تغص بالحشود الغفيرة بمشاركة جميع فئات الشعب، من نساء ورجال وشيوخ وشباب وأطفال، دفاعاً عن نظام الجمهورية الإسلامية".