متحدثة الحکومة: المیدان والدبلوماسیة جبهة واحدة فی الدفاع عن إیران والتفاوض من موقع قوة
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أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن الدفاع عن البلاد يجري عبر مسارين متكاملين هما الميدان والدبلوماسية، مشددة على أن الأول يتكفل بحماية الأمن الوطني، فيما تتولى الثانية الدفاع عن حقوق الشعب في المحافل الدولية.
وكتبت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني كتبت عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي: لقد مر عام على بدء الحرب الثانية المفروضة، وكما قال القائد الشهيد: هم من بدأوا هذه الحرب، لكننا نحن من سننهيها.
وشددت مهاجراني على أن الميدان والدبلوماسية يكملان بعضهما في الدفاع عن إيران، مشيرة إلى أن التفاوض من موقع قوة يُعد امتداداً لنهج الدفاع الوطني,