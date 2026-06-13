متحدثة الحکومة: المیدان والدبلوماسیة جبهة واحدة فی الدفاع عن إیران والتفاوض من موقع قوة

وكتبت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني كتبت عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي: لقد مر عام على بدء الحرب الثانية المفروضة، وكما قال القائد الشهيد: هم من بدأوا هذه الحرب، لكننا نحن من سننهيها.

وشددت مهاجراني على أن الميدان والدبلوماسية يكملان بعضهما في الدفاع عن إيران، مشيرة إلى أن التفاوض من موقع قوة يُعد امتداداً لنهج الدفاع الوطني,

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