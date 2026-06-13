العفو عن 139 محكوما بالإعدام في إيران بموافقة قائد الثورة الإسلامية

وأوضح جهانكير أن هذا القرار جاء بموافقة قائد الثورة الإسلامية، ويأتي في إطار نهج قائم على الرحمة الإسلامية، حيث تمّ إطلاق سراح عدد من المحكومين أو تخفيف أحكامهم بعد تقييم سلوكهم الإصلاحي داخل السجون.

وأشار المتحدث إلى أن هذا العفو لا يشمل الأشخاص المتورطين في الجرائم الأمنية أو الأحداث الأخيرة، مؤكداً استبعادهم بالكامل من قائمة المشمولين بالقرار منذ البداية.

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