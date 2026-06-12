بزشكيان لبوتين: الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو تتجه نحو مزيد من التوسع والازدهار
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في رسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة اليوم الوطني لروسيا، أن الشراكة الإستراتيجية بين طهران وموسكو تشهد توسعاً متواصلاً، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
واضاف الرئيس بزشكيان في رسالة التهنئة الى بوتين : ان الشراكة الستراتيجية بين إيران وروسيا، التي تجلت خلال العام الماضي في مختلف المجالات الإقليمية والدولية، ستشهد بجهود مشتركة المزيد من الازدهار في جميع المجالات، وبما يعزز مصالح الشعبين الصديقين الايراني والروسي.