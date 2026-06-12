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سياسة ١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٦ - ٢٠:٤٧:٢٥

بزشكيان لبوتين: الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو تتجه نحو مزيد من التوسع والازدهار

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في رسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة اليوم الوطني لروسيا، أن الشراكة الإستراتيجية بين طهران وموسكو تشهد توسعاً متواصلاً، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.