ترامب يعيد انتشار تدوينة عراقجي حول اتفاق اسلام اباد
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نشر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عبر منصته الخاصة "تروث سوشل" قبل قليل، تدوينة ارفقها بمدونة وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي حول "اتفاق اسلام اباد".
ونشر وزير الخارجية الايراني في وقت سابق من اليوم عبر حسابه بمنصة اكس، تدوينة اكد فيها : ان نص تفاهم "إسلام آباد" لم يكن قطّ، قريباً من صيغته النهائية كما هو عليه الآن.
واضاف وزير الخارجية : انطلاقا من نهجنا المسؤول والشفاف، سيتم إطلاع عامة الشعب على كافة التفاصيل في الوقت المناسب.
على خلفية ذلك، نشر الرئيس الامريكي عبر منصته الخاصة، تدوينة ارفقها بمدونة عراقجي الاخيرة حول تفاهم اسلام اباد.