عراقجي: المجلس الأعلى للأمن القومي يشرف على سير عملية التفاوض.. نتائج الميدان العسكري يتم تثبيتها في المفاوضات

جاء ذلك في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الجمعة ، اجاب فيه عراقجي على مختلف الاسئلة حول التفاهم المحتمل بين ايران واميركا، فيما يلي اهم ما ورد فيه:

*الميدان العسكري والدبلوماسية يسيران في الاتجاه نفسه / مهمة الدبلوماسية هي ترسيخ إنجازات الميدان

*كانت إحدى مهامنا الرئيسية هي السعي إلى مفاوضات من شأنها ترسيخ انتصار الشعب الإيراني

*في ظل الظروف الراهنة، لم يكن من الممكن التفاوض بشأن القضية النووية

*لم ننسَ لبنان قط في هذه الحرب / في نص أي تفاهم محتمل، سيحترم الطرفان سيادة بعضهما البعض

*لهذا الاتفاق أعداء، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني

*لم تمر ليلة واحدة دون أن نرد على أي هجوم على قواتنا المسلحة أو سفننا

*المفاوضات والدبلوماسية جزء من الميدان العسكري

*إنهاء الحرب يعني أيضًا انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية المحتلة

*لا نعتمد على مجلس الأمن أو التحالفات لضمان أمن إيران

*يُعد مضيق هرمز الآن أحد أدوات الردع المهمة لدينا

*إذا لم تُنفذ التزامات الطرف الآخر الواردة في مذكرة التفاهم، فلن تمضي المرحلة الثانية من المفاوضات قدمًا

*إدارة حركة المرور في المضيق لن يعود مضيق هرمز كما كان أبدًا.

*إيران وعُمان على وشك الإعلان عن آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز.

*ينص البند الأول من الاتفاق على الرفع الكامل للحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

*سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بعد توقيع مذكرة التفاهم.

*يتضمن الاتفاق "خطة إعادة إعمار" للتعويض عن أضرار الحرب.

*تم تحديد التفاهم الإيراني الأمريكي في حزمة من 14 بندًا.

*أُحيل رفع العقوبات والملف النووي إلى الاتفاق النهائي.

*يمكن تمديد فترة الستين يومًا.

*في حال فشل المفاوضات، سيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل مذكرة التفاهم.

*تم إعداد محتوى مذكرة التفاهم بالكامل تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.

*تم تقديم تقارير عن هذا التفاهم إلى المجلس الأعلى للأمن القومي والمؤسسات الأمنية في الوقت المناسب.

*لماذا اندلعت الحرب؟ لأننا لم نتراجع في المفاوضات

*سيتم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة إلكترونياً في المرحلة الأولى/قد يتم توقيع مذكرة التفاهم خلال اليوم أو اليومين القادمين.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

*نحن مدينون للشعب الذي لم يتوانَ لحظةً واحدة عن دعم القوات المسلحة والمسؤولين خلال هذه الفترة

وفي البداية، قدّم وزير الخارجية التعازي في استشهاد قائد الامة الامام الخامنئي، وشهداء حرب الأربعين يومًا، وشهداء ميناب، وشهداء حرب الاثني عشر يومًا، وقال: "لقد خضنا حربين ضروسين في عام واحد. هذه حقيقة؛ في رأيي، بعد حرب الاثني عشر يومًا، ظنوا أنهم ربما لم يجهزوا المعدات بشكل كافٍ، وربما اعتقدوا أنه كان ينبغي عليهم استهداف نقطة قوتنا، وهي التماسك الاجتماعي، أولًا. لقد اتخذوا الترتيبات اللازمة واستعدوا لحربٍ أوسع، وفي غضون ذلك شهدنا فتنة الاضطرابات، ثم واجهنا حرب الأربعين يومًا، حيث ظنوا أنهم هذه المرة قادرون على حسم الأمور، كما يُقال، في أوهامهم، لكنهم واجهوا مقاومةً شرسةً وعنيدةً من إيران، وقواتها المسلحة، وشعبها.

وقال عراقجي: إن كلمة "عنيد" التي أستخدمها، والتي قالها مسؤول غربي قبل أيام قليلة، حيث قال اننا لم نكن نتصور هذا المدى من مقاومة الشعب الإيراني أو إيران. حسنًا، إن هذا الثبات، وهذه المقاومة التي شهدناها خلال حرب الأربعين يومًا، وبعدها خلال وقف إطلاق النار وحتى الآن، تُعزى في المقام الأول إلى قواتنا المسلحة التي ضحت بأرواحها. لقد قيل ما يكفي؛ حقًا، كلنا مدينون لكل فرد من قواتنا المسلحة، ولكل شهيد من شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم. حقًا، من قادتهم إلى جنودهم، ومن كانوا خلف منصات الإطلاق، ومن كانوا في القوارب، ومن كانوا في مختلف المراكز، قاوموا، حتى استشهدوا، لكنهم أنقذوا الوطن. كذلك، نحن مدينون للشعب الذي لم يترك القوات المسلحة والسلطات والبلاد بأسرها لحظة واحدة خلال هذه الفترة. كانوا في الشوارع كل ليلة، وكانوا حاضرين في مواقع الأحداث كل يوم، قاوموا النقص والصعوبات، كانوا ثابتين، صبورين، ومتواجدين في الميدان.

*العمل الميداني العسكري والدبلوماسية يسيران في الاتجاه نفسه / مهمة الدبلوماسية هي ترسيخ إنجازات العمل الميداني

وقال وزير الخارجية: لطالما طُرح هذا النقاش حول العمل الميداني العسكري والدبلوماسية في سياق نقاش جاد للغاية. لا يوجد في الحقيقة أي ازدواجية بينهما. هذان الجانبان يسيران في الاتجاه نفسه، نحو الهدف نفسه، كلٌّ من موقعه المتميز. لطالما آمنتُ بوجود جانب ثالث، ألا وهو الإعلام. أي أن الميدان العسكري والدبلوماسية والإعلام تتحرك معًا. هذه المرة، أُضيف جانب رابع؛ هو الشارع، الذي بات تجسيدًا لحضور الشعب، وتحركت هذه الركائز الأربع معًا.

*من أهم مهامنا السعي إلى مفاوضات تُرسّخ انتصار الشعب الإيراني

وصرح وزير الخارجية قائلاً: "إن إنجازات القوات المسلحة في الميدان تُعزز من خلال الدبلوماسية وتكتسب شرعية دولية. هذه الشرعية تُعزز في الساحة الدولية وتُصبح من حقوق الشعب الإيراني. خلال حرب الأربعين يومًا، يشهد قادة القوات المسلحة على وجود تواصل مباشر ومستمر بين وزارة الخارجية والقوات المسلحة، وقد تحركنا جنبًا إلى جنب معهم".

وقال عراقجي: "مهمة الدبلوماسية هي ترسيخ الإنجازات في الميدان، ويتحقق ذلك من خلال المفاوضات والاتفاقيات التي تُثمر عنها. لقد أكدت مرارًا وتكرارًا أن المفاوض لا يستطيع تحقيق أي إنجاز دون الاعتماد على القوة الميدانية. قد لا يكون لمهارات الدبلوماسيين سوى تأثير طفيف على العملية، لكن القوة الميدانية هي أساس نجاح الدبلوماسية، وهي تُعزز وتُصدق في الساحة الدبلوماسية. وهذا تحديدًا ما كنا نفعله خلال الأشهر الماضية".

وأكد قائلاً: "خاصةً عندما يتعلق الأمر باتفاقٍ يُنهي حربًا، فإنّ امتلاك اليد العليا وتحقيق النصر الميداني أمرٌ بالغ الأهمية. لقد انتصرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الحرب، والشعب الإيراني هو المنتصر الحقيقي. هذا ليس مجرد شعار؛ بصفتي وزيرًا للخارجية، ألتقي وأتحدث مع نظرائي الأجانب يوميًا، وأسمع منهم أنهم لم يعرفوا إيران بهذه الصورة، وأنهم مندهشون. لقد خرجت إيران من هذه الحرب أقوى مما كان يُتصور، وتبددت تمامًا فكرة ضعفها."

وأضاف وزير الخارجية: "يُقرّ العالم بالشعب الإيراني كبطل ورمز للمقاومة. على مدى أربعين يومًا، صمدت إيران في وجه أعظم قوةٍ ظاهرةٍ في العالم، وقاومت إلى جنب ذلك جيشا آخر كان يخوض المعركة في الوقت نفسه؛ وكلاهما مجهزان بأحدث الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية. لقد منعنا الطرف الآخر من تحقيق أهدافه، وحققنا نصرًا استراتيجيًا كبيرًا. من الطبيعي، بعد هذا النصر، أن يكون من الضروري ترسيخه من خلال اتفاقٍ أو تفاهم.

وقال: كانت إحدى مهامنا الرئيسية هي السعي إلى مفاوضات تُرسّخ انتصار الشعب الإيراني. وفي هذا الصدد، مهدنا الطريق، وأُسندت مسؤولية المفاوضات إلى الدكتور قاليباف. وتقترب هذه العملية الآن من مراحلها النهائية، وقد أسفرت عن مذكرة تفاهم من 14 مادة، ولن تُعلن تفاصيل هذه المذكرة إلا بعد الانتهاء منها، إذ قد تُجرى عليها تعديلات حتى اللحظة الأخيرة. وبعد الانتهاء منها، سيتم شرح التفاصيل للشعب.

وقال عراقجي: حتى الآن، جرى استعراض نسخ مختلفة من هذه المذكرة، ونوقشت تفاصيلها مرارًا وتكرارًا في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي ومؤسسات صنع القرار الأخرى. وتتضمن هذه المفاوضات مرحلتين: الأولى هي توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، والثانية هي بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

*في ظل الظروف الراهنة، لم يكن من الممكن التفاوض بشأن الملف النووي

وقال رئيس السلك الدبلوماسي: لأسبابٍ عديدة، وفي ظل الظروف الراهنة، لم يكن من الممكن مناقشة الملف النووي، وكانت مطالبهم غير مقبولة بأي شكلٍ من الأشكال؛ لذا، طرحنا قضايا أخرى كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأنها في المرحلة الأولى، وأجلنا الملف النووي إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة أكثر صعوبة، وقد خُصص لها ستون يومًا من المفاوضات. في المرحلة الثانية، أو في إطار الاتفاق النهائي، سيُبحث الملف النووي إلى جانب رفع العقوبات عن إيران، وقضية أو قضيتين أخريين سأذكرهما لاحقًا، وسيتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

*لم ننسَ لبنان قط في هذه الحرب

وتابع وزير الخارجية: في الاتفاق الحالي، المعروف بمذكرة التفاهم إسلام آباد، أُعلان انتهاء الحرب يتم على جميع الجبهات، بما فيها لبنان. لقد صرّحتُ بذلك مرارًا؛ لم ننسَ لبنان قط في هذه الحرب، لأنّ لبنان وحزب الله اللبناني قاتلا جنبًا إلى جنب مع الشعب الإيراني في هذه الحرب، ولن نتخلّى عنهم أبدًا. في وقف إطلاق النار المُعلن، كان هناك وقفٌ لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما فيها لبنان. كان ردّنا الاخير على الكيان الصهيوني في رأيي، إنجازًا استراتيجيًا آخر، إذ كنّا السبّاقين في شنّ هجوم لمعاقبة كيان نكث بالتزاماته. سُجّل هذا في الساحة الدولية كنصر استراتيجي لإيران، ما يُظهر جديتها، وأنها، عند الضرورة، لا تخشى الحرب ، بل ستستخدمها حيثما اقتضت الحاجة.

وأضاف: "لذا ستنتهي الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وسيتم التعهد بعدم بدء الحرب مجدداً، وعدم التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها. وفي نص التفاهم المُحتمل، سيحترم الطرفان سيادة كل منهما، وأعتقد أن هذه هي المرة الأولى منذ 47 عاماً التي تحترم فيها الولايات المتحدة صراحةً سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتُعبّر عن ذلك خطيا."

*لهذا الاتفاق أعداء، يقودهم الكيان الصهيوني

وقال رئيس السلك الدبلوماسي: "تضمنت مذكرة التفاهم الأولية مناقشة مضيق هرمز بالتفصيل، ورفع الحصار البحري، ومناقشة الجولة القادمة من المفاوضات، والتي ستشمل قضايا عديدة، منها الملف النووي ، ورفع العقوبات، ومسألة إعادة الإعمار في صورة خطة للتنمية الاقتصادية، والتي سيتم الاتفاق على آلياتها خلال المفاوضات القادمة، بالإضافة إلى قضايا أخرى، كقضية الأموال الإيرانية المجمدة، والتي تم تحديد آلية لحلها. هذه قضايا واردة في مذكرة التفاهم، وسيتم التوصل إلى اتفاق بشأنها في المرحلة الأولى. وعند توقيع النسخة النهائية، سأقدم بالتأكيد كافة التفاصيل هنا، وسأشرحها بندًا بندًا، كلمة كلمة، موضحًا معناها وما ستحققه لنا من إنجازات."

وأضاف وزير الخارجية: "يجب أن أؤكد بوضوح أن لهذا الاتفاق أعداء، يقودهم الكيان الصهيوني، وهم يبحثون عن موطئ قدم لعرقلته. سأقدم في وقت لاحق تفاصيل جهود الكيان خلال هذه الفترة لهذا الغرض.

وتابع قائلاً: "في الأيام الأخيرة، نُشرت نصوصٌ مختلفة في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، ولكل طرفٍ منها مزاعم مختلفة. أعلن كلٌ من الأمريكيين ونحن أن هذه النصوص لا تتمتع بأي صفة رسمية، ولا يمكن تأكيد التكهنات الإعلامية. أوصي بالسماح للهدوء النفسي حتى نتمكن من التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن."

*يجب أن يحظى الاتفاق برضا الطرفين

وقال عراقجي: "أفضل اتفاق ممكن هو الذي يحقق الرضا لدى الطرفين. لا يعني هذا أن تكون حصة كل طرف متساوية تمامًا، بل إن الرضا النسبي للطرفين هو الشرط الأساسي للتوصل إلى تفاهم. لا يوجد اتفاق يحقق فيه أحد الطرفين نجاحًا كاملًا بينما يفشل الآخر فشلًا ذريعًا. هذا مبدأ بديهي في الدبلوماسية؛ فعند اختيار مسار التفاوض والحوار، يكون رضا الطرفين ذا أهمية بالغة.

*لم تمر ليلة واحدة دون أن يتلقوا ردًا على أي هجوم على قواتنا المسلحة أو سفننا

وأضاف: "في ضوء التطورات الأخيرة، وُجهت تهديدات لإيران خلال الـ 72 ساعة الماضية، مما خلق جوًا من الضغط النفسي والسياسي. وقد رددنا على الفور: من خلال بيان من وزارة الخارجية، وتغريدة رسمية، وبيان من القوات المسلحة، ورسائل مباشرة وغير مباشرة. لقد أثبتت التجربة أن التهديدات لا تجدي نفعاً ، بل تعرقل أيضاً عملية التوصل إلى اتفاق محتمل. لذا، يجب وقف التهديدات وإجراء حوار قائم على الاحترام حتى يتسنى التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الخارجية: لطالما أظهر الشعب الإيراني أنه لن يستسلم تحت الضغط والقوة. لو كانت التهديدات والضغوط فعالة، لكانت إيران قد تراجعت بالفعل. رسالتنا الواضحة للطرف الآخر هي أن التهديدات تأتي بنتائج عكسية. إذا كنتم ترغبون في التفاهم، فغيّروا لغتكم؛ وإذا اخترتم طريق التهديدات أو الضغط أو الحرب، فإن إيران مستعدة وقادرة على الرد. لقد خضعت إيران لاختبارات عديدة خلال الليالي الماضية. لم تمر ليلة واحدة دون أن يتلقوا رداً على أي هجوم على قواتنا المسلحة أو سفننا.

*المفاوضات والدبلوماسية جزء لا يتجزأ من الميدان العسكري

وأشار عراقجي إلى أن إيران أثبتت قوتها وإرادتها في مواجهة القوة والضغط، ولن تتراجع أبداً عن مصالح شعبها، قائلاً: على العكس من ذلك، فإن المفاوضات والدبلوماسية جزء لا يتجزأ من الميدان العسكري، وتُحسم نتائجه من خلال المفاوضات. هذان العنصران هما المحركان الأساسيان. لا يمكن اعتبارهما منفصلين، بل متلازمين. عمليًا، كانت الدبلوماسية في خدمة الميدان تمامًا، ودعم الميدان الدبلوماسية دعمًا كاملًا، وهذه هي نتيجة النصر الذي تحقق حتى الآن.

*إنهاء الحرب يعني أيضًا انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية المحتلة

وقال عراقجي: عندما نعلن انتهاء الحرب، فإن إنهاءها يعني أيضًا الانسحاب من الأراضي المحتلة، وهذا أمر لا بد منه، وقد أوضحنا ذلك جليًا للطرفين. يتساءل بعض الأصدقاء عن ضمان تنفيذ هذا الاتفاق، أو لديهم مخاوف؛ أولًا وقبل كل شيء، أعتقد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حربي الـ 12 يومًا و40 يومًا، ثم المقاومة خلال وقف إطلاق النار ومواجهة الحصار البحري، قد أظهرت قوتها بشكل لا يمكن لأحد أن يفكر في مواجهة الشعب الإيراني، أو مواجهة الجمهورية الإسلامية.

*لا نعتمد على مجلس الأمن أو التحالفات لضمان أمن إيران

وقال: "لا نعتمد على مجلس الأمن أو غيره من المنظمات الدولية أو التحالفات أو الشركاء لضمان أمننا. ليس لأننا نخسرهم، فنحن نهتم بهم أيضاً، ونتعامل معهم بطريقتنا الخاصة، ولكن من أجل أمننا، لا نعتمد على أحد سوى الله، وشعبنا، وقدرات قواتنا المسلحة."

*يُعدّ مضيق هرمز الآن أحدى أهم أدوات الردع لدينا

وتابع عراقجي: "أنا على يقين بأننا بنينا لأنفسنا رادعاً كاملاً على مدى سنوات، بحيث لن يفكر أحد في مهاجمة إيران بعد الآن. يُعدّ مضيق هرمز الآن أحدى أهم أدوات الردع لدينا. لم يتوقع أحد أن نوسع نطاق الحرب إلى مستوى إقليمي، خاصة في منطقة تنتشر فيها القواعد الأمريكية على نطاق واسع، ومع ذلك لا يزالون عاجزين عن مواجهتنا. لذلك أنشأنا ضمانة ضمنية لأنفسنا، ولأمننا الخاص، ليلتزم الطرف الاخر بتعهداته.

*لن يكون تنظيم حركة المرور في مضيق هرمز كما كان عليه سابقًا

وتابع عراقجي: "لطالما حرصت إيران وسلطنة عُمان على ضمان أمن وسلامة حركة المرور في مضيق هرمز، وحددتا مساراتها، وحافظتا على البيئة، وقدمتا خدمات الإنقاذ والإغاثة. وحتى الآن، كانت هذه الخدمات مجانية، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت بحزم أن مستقبل إدارة مضيق هرمز سيختلف عن الماضي. إن سيادة إيران قائمة وستبقى قائمة، لكن إدارة حركة المرور وتقديم الخدمات لن يكونا كما كانا من قبل."

*توشك إيران وسلطنة عُمان على الإعلان عن آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز

وأشار وزير الخارجية: "في هذا الصدد، جرت مشاورات مكثفة مع سلطنة عُمان بصفتها شريكًا رئيسيًا، وقد توصلنا إلى نتائج طيبة. وسيتم الإعلان قريبًا عن برنامج مشترك وبيانات مشتركة. كما عُقدت اجتماعات عديدة مع خبراء من دول المنطقة ودول أخرى معنية، بما فيها الصين. تشير التقديرات الحالية إلى أن حوالي 40% من حركة السفن في مضيق هرمز مرتبطة بالصين، ونظرًا لأهميتها الاقتصادية، فقد بدأت المشاورات اللازمة معها. وسيظل وجود القوات المسلحة الإيرانية في مضيق هرمز قائمًا، وهو ما يضمن أمن المنطقة. ومع ذلك، لا بد من وضع نظام قانوني متوافق مع القانون الدولي لإدارة حركة الملاحة في المضيق. إن فرض رسوم عبور غير مقبول، ولكن فرض رسوم على الخدمات المقدمة سيكون أمرًا معقولًا. وخلال الستين يومًا القادمة، سيتم وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، وسيتم تحديد نظام إدارة المضيق لاحقًا.

*يُعدّ الرفع الكامل للحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران البند الأول من الاتفاقية

وصرح وزير الخارجية بضرورة رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، مؤكدًا أن هذا الحصار هو أول بند في هذه الاتفاقية يجب رفعه بالكامل.

*سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بعد توقيع مذكرة التفاهم

وفيما يتعلق بالمزاعم المتعلقة بتلقي تعويضات من إيران، قال عراقجي: "لا نكترث لمثل هذه المزاعم، وإذا أرادوا اتخاذ إجراءات، فسنتصدى لها. في رأينا، هذا الأمر لا محل له من الاعراب. وسيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة، والتي بموجبها سيتم الإفراج عن أصولنا أيضًا، ولن يتم تجميد أي منها مرة أخرى. هذا أمر واضح تمامًا."

*لتعويض أضرار الحرب، ينص الاتفاق على "خطة إعادة إعمار"

وأضاف وزير الخارجية: "لإعادة بناء ما لحق بإيران من أضرار، يتضمن هذا الاتفاق خطة اقتصادية، وستتم مناقشة هذه المسائل بالتفصيل. آمل أن تقوم هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عند الانتهاء من الاتفاق، بدعوة خبراء اقتصاديين وإطلاع الشعب على تفاصيل ما سيحدث وكيف سيتم ضخ موارد كبيرة في الاقتصاد الإيراني من خلال هذه الخطة. تُعرف هذه الخطة أيضاً باسم "خطة إعادة الإعمار"، ولذلك، فإن مسألة الأضرار والتعويضات منصوص عليها فيها أيضاً".

*يتكون التفاهم الإيراني الأمريكي من حزمة من 14 بنداً، وأُحيل رفع العقوبات والملف النووي إلى الاتفاق النهائي

وفي معرض حديثه عن تفاصيل نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، قال وزير الخارجية: "لدينا 14 بنداً، في شكل حزمة. يجب دراسة جميع هذه البنود الأربعة عشر معًا.

وفيما يتعلق بتفاصيل القضايا النووية، قال عراقجي: "لم يُتخذ أي قرار بعد، أي لم يُحدد بالضبط ما سيحدث، ولكن هناك تلميحات حول ما سنناقشه. هناك قضيتان مهمتان مشار إليهما في الاتفاق النهائي؛ رفع العقوبات عن إيران والقضايا النووية. في القضايا النووية، ذُكر هنا أيضًا أنه ينبغي مناقشة مسألة التخصيب هناك وكيف سيتم ذلك. ستُناقش مسألة المواد المخصبة الإيرانية، واحتياطياتها من المواد المخصبة، وسيتم اتخاذ قرار بشأنها".

وأكد قائلاً: "لطالما كان موقفنا بشان المواد المخصبة عالية المستوى، وخاصةً في حالات الـ 60%. وكان موقفنا المنطقي منذ البداية أنه إذا ما تم البت في هذه المسألة، فإن السبيل الوحيد، في رأينا، هو تخفيف تركيزها داخل إيران. وعلى أي حال، نحاول أن نوضح أن الحل سيكون في هذا الاتجاه".

واضاف: فيما يتعلق بمسألة رفع العقوبات، صحيح أنه يُقال إن جميع العقوبات ستُرفع في الاتفاق النهائي، لكننا ذكرنا تحديداً القضايا التي كانت مهمة بالنسبة لنا، أي العقوبات التي يجب رفعها، وسنُطلعكم على التفاصيل لاحقاً، وما سيحدث في الاتفاق النهائي بشأن العقوبات، وما سيحدث في الملف النووي. كذلك، ستُناقش آلية خطة إعادة الإعمار هذه خلال هذه الأيام الستين، وسيتم الاتفاق عليها في الاتفاق النهائي.

*يمكن تمديد فترة الستين يومًا / في حال فشل المفاوضات، ستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل توقيع مذكرة التفاهم

وفيما يتعلق بفترة الستين يومًا المخصصة للمفاوضات، وإمكانية تمديدها أو فشلها خلالها، أوضح عراقجي: "يتوقف مصير هذه العملية على سير المفاوضات. قد تحدث عدة سيناريوهات؛ أولًا، إذا كان الطرفان راضيين عن سير المفاوضات، فيمكنهما تمديد فترة الستين يومًا. كما ينص نص الاتفاقية على إمكانية تمديد هذه الفترة لإتاحة المزيد من الوقت لاستئناف المفاوضات عند الحاجة. ثانيًا، إذا اتضح في نهاية الستين يومًا استحالة التوصل إلى اتفاق، فمن الطبيعي ألا يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وسيعود كل طرف إلى الوضع السابق. وفي هذا الصدد، يعتمد القرار النهائي على سير المفاوضات وتقدمها."

*تم إعداد محتوى مذكرة التفاهم بالكامل تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي

وأوضح وزير الخارجية بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الصادر يوم وقف إطلاق النار، وارتباطه بأحكام اتفاقية إنهاء الحرب، قائلاً: "تم استيفاء الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار في الوقت المحدد، ويتمتع المجلس الأعلى للأمن القومي بالاشراف الكامل على عملية المفاوضات. ونظرًا لعدم إمكانية عقد اجتماعات دورية للمجلس، تتولى لجنة مؤلفة من عدد محدود من أعضائه متابعة عملية المفاوضات وتقديم التقارير اللازمة، ويتمتع المجلس بالاشراف الكامل. وقد راجع جميع بنود مذكرة التفاهم وعباراتها، وسيتم اتخاذ القرارات النهائية بتوافق آراء اعضائه. وستُنشر هذه القرارات في شكل إشعار رسمي بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

*تم تقديم التقارير المتعلقة بهذا التفاهم إلى المجلس الأعلى للأمن القومي والمؤسسات الأمنية في الوقت المناسب

وقال وزير الخارجية للشعب الإيراني: على مستوى وزارة الخارجية، تم تنفيذ جميع الإجراءات الموكلة إلينا بأقصى درجات العناية والدقة. على الرغم من أن مذكرة التفاهم هذه لا تتجاوز صفحتين أو صفحة ونصف، فقد استغرق التفاوض عليها أكثر من شهرين، وتمت مراجعة جميع بنودها وجملها مرات عديدة. وقُدّمت التقارير إلى المجلس الأعلى للأمن القومي والمؤسسات الأمنية في الوقت المناسب، كما راقبت القوات المسلحة قضايا هامة، بما في ذلك مضيق هرمز ونهاية الحرب. وقد أسفرت هذه الإجراءات عن إنجاز يضمن مصالح الشعب الإيراني ويعزز انتصارات البلاد الميدانية. كما تُعزز هذه الانتصارات حضور واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الصعيدين المحلي والدولي.

*لماذا اندلعت الحرب؟ لأننا لم نتراجع في المفاوضات

وأكد وزير الخارجية، مشددًا على أن المفاوضات في الماضي لم تُفضِ إلى الحرب، بل المقاومة هي التي أدت إليها، قائلاً: "كان لأعدائنا مطالب سعوا لتحقيقها في المفاوضات، لكنهم فشلوا. قاومنا، فلجأوا إلى الحرب. ظنوا أنهم سيحققونها بالحرب. مطالبهم ليست خفية؛ وأهمها وقف تخصيب اليورانيوم، وقلت ذلك منذ البداية. قبل حرب الأيام الاثني عشر، أجرينا جولة من المفاوضات. أصرّوا على عدم تخصيب اليورانيوم مطلقًا. قاومنا هذا الأمر وفقًا للتعليمات المُعطاة لفريق التفاوض. ثم ظنّوا أن قصفهم سيُدمّر التكنولوجيا. جاؤوا وفعلوا، ورأوا أنهم عاجزون عن تدمير المواد والمعرفة النووية.

وتابع: نعم، دمّروا المنشآت. وقد قلتُ مرارًا وتكرارًا، إن المنشآت والمباني والآلات، كل هذا سيُعاد بناؤها، لماذا؟ لأن التكنولوجيا والعلوم موجودة. حتى العلماء سيُستبدلون. قلوبنا مُفجوعة حقًا بكل عالم فقدناه، وبكل من فقدناهم، بدءًا من القائد الشهيد، لكن العلماء سيُستبدلون على أي حال. لم يتمكنوا من تدمير العلم وهذه الصناعة في إيران. لم يتمكنوا من تدميرها لا في حرب الأيام الاثني عشر ولا في حرب الأيام الأربعين. بعد حرب الأيام الاثني عشر، حاولوا مرة أخرى اختبار ما إذا كنا سنفشل في الدبلوماسية، لاختبار ما إذا كنا سنفشل في المفاوضات. لم يروا شيئًا، لقد كنا ثبتنا على موقفنا. لذا عادوا إلى الحرب.

وقال عراقجي: كما قيل مرارًا، ربما حدثت سلسلة من المفاجآت التكتيكية؛ على سبيل المثال، لنفترض أن بعض الأشخاص الذين استشهدوا لم يكن من المفترض ان يشاركوا في بعض الاجتماعات وهو ما ادى الى استشهادهم. يمكن تسمية ذلك بمفاجأة تكتيكية، لكننا لم نتفاجأ استراتيجيًا؛ سواء في الحرب الأولى أو الثانية. كنا مستعدين لكل شيء، وقادرين على المقاومة. في حرب الأيام الاثني عشر ، استغرق الامر أقل من 24 ساعة لبدء الرد، وتم استبدال كل شيء. في حرب الأيام الأربعين، استغرق الامر أقل من ساعتين لبدء الرد، لأن كل شيء كان جاهزًا، والتعليمات كانت واضحة؛ إذا نُفذ الهجوم بهذه الطريقة، فسيكون الرد بتلك الطريقة، وإذا استشهد هذا، فسيكون البديل ذاك. كان كل شيء واضحًا. لم تكن هناك مفاجآت.

وقال رئيس السلك الدبلوماسي: لماذا اندلعت الحرب؟ لأننا لم نستسلم في المفاوضات، ولأننا قاومنا في المفاوضات؛ تمامًا كما قاومنا في الحرب. لقد خاب أملهم في تحقيق أهدافهم عبر المفاوضات، كما خاب أملهم في الحرب. وفي هذه المفاوضات أيضًا، كانت حجتنا، وهي حجة قوية جدًا، هي: ما لم تتمكنوا من تحقيقه في الحرب، هل تعتقدون أنكم ستحققونه في المفاوضات؟ أنتم مخطئون. ما لم تحققوه في الحرب، لن تحققوه في المفاوضات أيضًا.

وتابع: عندما تأكدوا من عجزهم عن تحقيق مطالبهم في الحرب، طلبوا التفاوض. من أين بدأوا في هذه الحرب التي دامت أربعين يومًا؟ غردوا في اليومين الأول والثاني. كان عنوان التغريدة: "استسلام غير مشروط". لم تكن أكثر من كلمتين. أي أنهم جاؤوا لفرض الاستسلام على الشعب الإيراني. ثم رأوا أن ذلك لم يتحقق، فقالوا، تغيير النظام. لم ينجح الأمر. ثم قالوا تقسيم إيران. اعترفوا بأنفسهم بالجماعات التي سلحوها وأين، ثم قالوا إنهم لا يفهمون أين ذهبت الأسلحة. جربوا كل شيء. متى لجأوا إلى التفاوض؟ عندما خاب أملهم في الحرب العسكرية، عندما خاب أملهم في تحقيق أهدافهم، وشعبنا، شعب إيران والقوات المسلحة الإيرانية، هزموا كل هذه المؤامرات.

وأشار عراقجي قائلاً: "ان القول بإننا حققنا نصراً استراتيجياً يعود الى ان الجمهورية الإسلامية اثبتت للعالم أجمع بانها دولة قوية، راسخة، عنيدة، وحاسمة، ذات حضارة تمتد لآلاف السنين، وإيمان قوي، إيمان إسلامي وشيعي، وهي ثابتة على موقفها. على سبيل المثال، الآن، مع وجود أمثلة في أماكن أخرى حيث تم اعتقال شخص واحد وتغير كل شيء، فالوضع هنا مختلف تماماً. قبل فترة، سمعت مسؤولاً أمريكياً يقول إننا أدركنا للتو أن الإيرانيين مختلفون."

*سيتم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة رقمياً في المرحلة الأولى.. قد يتم توقيع مذكرة التفاهم خلال اليوم أو اليومين القادمين

وصرح وزير الخارجية بشأن زمان ومكان وإجراءات توقيع مذكرة التفاهم: "بمجرد الانتهاء من المراحل النهائية لمفاوضاتنا، سيتم توقيع هذه الاتفاقية والإعلان عنها. سيتم هذا التوقيع في المرحلة الأولى، كما هو شائع هذه الأيام، رقمياً. سيوقع كل طرف عن بُعد، ثم سيتم الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم هذه من قبل الطرفين، وسيتم الإعلان عنها وسيتم إنجازها. وكما ذكرت في تغريدتي اليوم، نحن أقرب من أي وقت مضى إلى هذه المرحلة. وهذا يعني أنه قد يحدث خلال اليوم أو اليومين القادمين، أو خلال الأيام القليلة القادمة. أنا متفائل.

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