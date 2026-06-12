اللواء رضائي: ترامب وافق على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية ويتجنب الإعلان عنها

وقال اللواء محسن رضائي، مساء اليوم الجمعة، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق غلام علي رشيد، القائد السابق لمقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي، وابنه الشهيد حجة الإسلام محمد أمين رشيد، والتي أقيمت في حسينية "ثار الله" بمدينة دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: إن صمود القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية وسلطتها قد أوصلا الأمور إلى حدٍّ بات فيه ترامب المقامر يخشى التفاوض مع إيران.

واعتبر الحرب غير المتكافئة أسلوبًا جديدًا ومبتكرًا للحرس الثوري ، وأضاف: "الحرب غير المتكافئة تعني تفوق طائرة مسيرة لا تتجاوز تكلفتها بضعة آلاف من الدولارات على صواريخ تكلفتها ملايين الدولارات، وتفوق زوارق سريعة رخيصة على حاملات طائرات تكلفتها مليارات الدولارات".

*إيران اصبحت قوة لا يمكن تجاهلها في العالم

وفي إشارة إلى الوضع الراهن في البلاد، قال اللواء رضائي: "لقد أعاد قائد الثورة الشهيد إحياء الشعب الإيراني باستشهاده، وستستمر هذه المعركة حتى إنقاذ الإنسانية".

وأضاف: "لقد أصبحت الولايات المتحدة اليوم مستعمرة لإسرائيل من خلال الضغط والتأثير على هيئات صنع القرار في الولايات المتحدة".

وصرح قائد الحرس الثوري خلال حقبة الدفاع المقدس (1980-1988): "إن الوقوف في وجه أمريكا وإسرائيل من جهة يحمي إيران من الضغوط والتهديدات والتفكك، ومن جهة أخرى يقارع اكثر الافراد شرا في العالم".

*حرب رمضان ادت إلى تعزيز مكانة إيران عالميًا

وصرح اللواء رضائي، مؤكدًا أن الشباب سيواصلون مسيرة شهداء وقادة إيران الإسلامية، قائلاً: "لقد أحدثت الحرب الحالية نقلة نوعية في مكانة إيران الإسلامية عالميًا".

وأضاف: "لولا هذا الهجوم، لما أدرك أحد في العالم قوة وعظمة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني العظيم".

واعتبر الوحدة والثبات والتوكل على الله أركانًا أساسية لنصر إيران الإسلامية على العدو، وقال: "يسعى العدو إلى إثارة الفتنة الداخلية ليحول النصر العظيم إلى هزيمة وفشل".

وتابع: "إيران الإسلامية هي أول دولة في العالم تدمر طائرات إف-35 وإف-15 المقاتلة فائقة التطور، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوًا (أواكس) فائقة التطور التابعة للولايات المتحدة".

وأكد أن ضرر الاستسلام للعدو يفوق ضرر المقاومة، قائلاً: "لقد ساهمت مقاومة الشعب الإيراني في تعزيز مكانة إيران وسمعتها على الصعيد العالمي".

*قوة إيران الصاروخية والعسكرية

وصرح قائد الحرس الثوري خلال فترة الدفاع المقدس، أن أعمال الشهيد رشيد كان لها دور محوري في قوة إيران الإسلامية، قائلاً: "إن القوة الصاروخية والطائرات المسيرة والعسكرية التي تتمتع بها إيران اليوم تدين للقيادة الفذة للواء رشيد".

وأضاف: "إن مقاومة إيران للقوة العظمى في العالم تعود إلى الدور الذي لعبه الشهيد رشيد والقادة الإيرانيين العظام".

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