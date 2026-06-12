عراقجي : "تفاهم إسلام آباد" لم يكن، قط، قريباً من الصيغة النهائية كما هو عليه الآن
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اكد وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، على ان نص تفاهم "إسلام آباد" لم يكن، قطّ، قريباً من صيغته النهائية كما هو عليه الآن.
واضاف عراقجي في تدوينة نشرها عصر الجمعة عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي : يتعيّن على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهّن بمضمون اتفاق "إسلام آباد" حتى اكتماله وصياغته بنحو نهائي.
واكمل وزير الخارجية : انطلاقا من نهجنا المسؤول والشفاف، سيتم إطلاع جميع الشعب على كافة التفاصيل في الوقت المناسب.