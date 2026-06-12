عراقجي : "تفاهم إسلام آباد" لم يكن، قط، قريباً من الصيغة النهائية كما هو عليه الآن

واضاف عراقجي في تدوينة نشرها عصر الجمعة عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي : يتعيّن على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهّن بمضمون اتفاق "إسلام آباد" حتى اكتماله وصياغته بنحو نهائي.

واكمل وزير الخارجية : انطلاقا من نهجنا المسؤول والشفاف، سيتم إطلاع جميع الشعب على كافة التفاصيل في الوقت المناسب.

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