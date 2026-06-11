الجيش الإيراني يستهدف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بالطائرات المسيّرة

وافاد بيان صادر عن الجيش الايراني انه على إثر خرق وقف إطلاق النار واعتداء الجيش الأمريكي الإرهابي على مناطق من جنوب إيران، استهدف جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة الانقضاضية، الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

واضاف: في هذه الموجة من هجمات الطائرات المسيّرة للجيش، تم استهداف هوائيات الاتصالات ومنشآت الرادار التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة بالأسطول الخامس.

وأعلن الجيش في هذا البيان أنه، إلى جانب بقية القوات المسلحة، مستعد حتى آخر لحظة من حياته لمواجهة العدو، ولن يتراجع حتى يتم معاقبة العدو المعتدي.

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