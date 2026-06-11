مقرّ "خاتم الأنبياء": القوات المسلحة الإيرانية ستواصل الرد على الاعتداءات الأمريكية

وأفاد مقرّ "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي في بيان فجر اليوم الخميس، إن توقف هجمات اميركا على مناطق في جنوب إيران، وفقًا لما أعلنه رئيسها ، يعود إلى الرد القوي والساحق من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي أدى إلى فرض هزيمة أخرى على الجيش الاميركي في هذا السياق.

واكد البيان انه ستستمر ردود القوات المسلحة على اعتداءات أمريكا واعمالها الشريرة.

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