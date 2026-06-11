تدمیر مواقع انتشار طائرات F35، F15، F16 الامریکیة

واضاف الحرس الثوري في بيانه ان قوات الجو فضاء التابعة له استهدفت صباح اليوم الخميس بـ 12 صاروخا باليستيا، اماكن انتشار مقاتلات F35، F15، F16 الامريكية وكذلك منشآت مهمة للجيش الامريكي الارهابي في قاعدة الأزرق الجوية ومركز التحكم ودمرت بالتالي تلك المنشآت وعددا كبيرا من المقاتلات.

وقال البيان متوجها الى الشعب الايراني: ان ابناءكم البواسل ايها الشعب الايراني المؤمن والبطل والذين عرضتم في ضوء الصمود في ميدان الملاحم، نصابا جديدا من البصيرة والمقاومة، ردوا بالتوكل على الله تعالى، ردا قويا على الهجمات الصاروخية للجيش الامريكي القاتل للاطفال.

واضاف ان عمليات مقاتلي الاسلام ستستمر حتى معاقبة الجيش الامريكي القاتل للاطفال وطالما استمرت شرور العدو.

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