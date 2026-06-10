الرئيس بزشكيان يرعى مراسم “أمين إيران - رواية المودة” تکریما لذكرى القائد الشهید للثورة الإسلامیة

وتُعقد في قاعة “الوحدة” بطهران مراسم النسخة الثالثة من ملتقى “أمين إيران - رواية المودة”، علی اعتاب يوم الأسرة، وذلك تكريماً لذكرى القائد الشهيد للثورة الإسلامیة الذي نال شرف الشهادة بمعية أفراد عائلته الكريمة.

وقد حضر المراسم الرئيس بزشكيان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، وهم: المتحدثة باسم الحكومة "فاطمة مهاجراني"، ومساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة زهراء بهروزآذر ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "عباس صالحي".

كما شارك في المراسم كل من معصومة ابتكار، ونجلة رئيس الجمهوریة "زهراء بزشكيان"، ومساعدة رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة حماية البيئة "شينا انصاري"، فضلاً عن جمع من عوائل الشهداء ونخبة من المدراء الثقافيين والاجتماعيين.

ويعود عنوان "أمين إيران" إلى التخلص الشعري (اللقب الأدبي) "أمين"، الذي كان يستخدمه القائد الشهيد للثورة في أشعاره، وقد اختير هذا العنوان لهذا الحفل التأبيني بناءً على ذلك.

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