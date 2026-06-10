عراقجي لوزيري خارجية تركيا والسعودية: إيران تحتفظ بحقها المشروع في الرد على الاعتداءات الأمريكية
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أدان وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، الاعتداءات العسكرية الأمريكية وانتهاكها سيادة الجمهورية الإسلامية ووحدة أراضيها، مؤكداً أن للقوات المسلحة الإيرانية الحق المشروع والذاتي في الرد على هذا التصعيد.
وجاء تصريح عراقجي هذا، خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما، منتصف ليل الثلاثاء – الاربعاء، من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان؛ حيث جرى استعراض اخر التطورات الاقليمية على خليفة اعتداءات امريكية طالت مناطق في جنوب ايران.