عراقجي لوزيري خارجية تركيا والسعودية: إيران تحتفظ بحقها المشروع في الرد على الاعتداءات الأمريكية

وجاء تصريح عراقجي هذا، خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما، منتصف ليل الثلاثاء – الاربعاء، من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان؛ حيث جرى استعراض اخر التطورات الاقليمية على خليفة اعتداءات امريكية طالت مناطق في جنوب ايران.

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