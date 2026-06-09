بقائي: الهجوم على مطار الكويت عمليةٌ مُدبَّرة من اميركا لبيع أنظمة دفاع جوي

ونشر بقائي، مساء الثلاثاء ، رسالةً على منصة X، ارفقها بلقطة شاشة لخبرٍ نُشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية حول بيع نظام دفاع جوي مضاد للطائرات المسيَّرة للكويت بقيمة مليار دولار، مُشيرًا إلى انه كيف أصبحت عمليةٌ مُدبَّرة أساسًا لصفقةٍ مُربحة. وكتب: "اتضحت الصورة بسرعةٍ كبيرة!".

وأضاف: "أولاً، هاجموا مطار الكويت في عملية "راية كاذبة" باستخدام طائرة مسيرة مقلدة من طراز لوكاس، ثم استخدموا ذلك كذريعة لبيع أنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات المسيرة من طراز بافروس للدفاع ضد الهجمات الإيرانية المزعومة! يا لها من صفقة مربحة!".

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