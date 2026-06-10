سماع دوي انفجارات بمحافظة هرمزكان جنوب ايران

وافادت مصادر إخبارية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وجزيرة سيريك في محافظة هرمزكان.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أن القوات الأمريكية شنت بامر من ترامب ضربات ضد إيران رداً على ما وصفته إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، والذي وقع أمس الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه المهمة (العدوان) رد متناسب على "العدوان الإيراني غير المبرر" حسب وصفها.

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