عراقجی یُجدد تحذیره لامیرکا: إذا أردتم الأمان، فمن الأفضل لکم مغادرة منطقتنا
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في تحذير مُجدد لاميركا، صرّح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بأنه إذا أردتم الأمان، فمن الأفضل لكم مغادرة منطقتنا.
وكتب عراقجي على منصة X فجر الأربعاء: على الرغم من الهزيمة في ساحة المعركة، قررت اميركا مرة أخرى اختبار عزيمتنا.
وأضاف: لن تدع قواتنا المسلحة الجبارة أي هجوم أو تهديد دون رد.
وصرح عراقجي: إذا أردتم الأمان، فمن الأفضل لكم مغادرة منطقتنا.
وأضاف وزير الخارجية: تاريخ الخليج الفارسي حافلٌ بقصص المصير المقيت للمعتدين الأجانب.
وتابع عراقجي: مضيق هرمز ليس في المياه الدولية، بل هو منطقة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، ويبعد آلاف الأميال عن سواحل الولايات المتحدة. الحدود البحرية واضحة تماماً ولا لبس فيها.