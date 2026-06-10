عراقجی یُجدد تحذیره لامیرکا: إذا أردتم الأمان، فمن الأفضل لکم مغادرة منطقتنا

وكتب عراقجي على منصة X فجر الأربعاء: على الرغم من الهزيمة في ساحة المعركة، قررت اميركا مرة أخرى اختبار عزيمتنا.

وأضاف: لن تدع قواتنا المسلحة الجبارة أي هجوم أو تهديد دون رد.

وصرح عراقجي: إذا أردتم الأمان، فمن الأفضل لكم مغادرة منطقتنا.

وأضاف وزير الخارجية: تاريخ الخليج الفارسي حافلٌ بقصص المصير المقيت للمعتدين الأجانب.

وتابع عراقجي: مضيق هرمز ليس في المياه الدولية، بل هو منطقة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، ويبعد آلاف الأميال عن سواحل الولايات المتحدة. الحدود البحرية واضحة تماماً ولا لبس فيها.

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