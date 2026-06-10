الحرس الثوري يعلن استهداف الأسطول البحري الاميركي الخامس في البحرين بالمسيرات

وجاء في البيان الصادر عن الحرس الثوري، فجر اليوم الأربعاء: في وقت مبكر من فجر اليوم، شنّ النظام الأمريكي المُثير للحروب هجمات على عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم بذريعة كاذبة، مما أدى إلى إلحاق أضرار ببرج اتصالات في سيريك وتدمير خزاني مياه في ناحية بماني بهذه الجزيرة.

واضاف: رداً على هذا العمل الخبيث من جانب العدو، شنّت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري هجوماً بطائرات مسيّرة على الأسطول البحري الاميركي الخامس في البحرين في تمام الساعة 2:30 فجرا (+3.30 ت.غ).

وتابع البيان: الاشتباكات مازالت مستمرة، ويتصدى الحرس الثوري الباسل لعدوان العدو، وإذا ما استمر هذا العدوان، فسيتم اتخاذ إجراءات أشدّ صرامة.

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