مقر "خاتم الانبياء" يعلن دكّ قواعد أمريكية في المنطقة عقب العدوان على ايران

وجاء في البيان الصادر عن المقر فجر اليوم الاربعاء: ردًا على عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي على مناطق جنوب البلاد بذريعة إسقاط مروحيته، استُهدفت بعض القواعد الأمريكية في المنطقة بهجوم قوي شنّه الجيش الباسل ورجال الحرس الثوري الإسلامي الشجعان.

واضاف: على الجيش الأمريكي المجرم أن يعلم أنه إذا كرّر عدوانه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فسيتم شنّ هجمات أشدّ وأوسع نطاقًا على مجموعة الأهداف المحددة في المنطقة.

endNewsMessage1