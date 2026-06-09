مقر "خاتم الانبياء" يعلن دكّ قواعد أمريكية في المنطقة عقب العدوان على ايران
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اعلن مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي استهداف قواعد أمريكية في المنطقة عقب العدوان على مناطق في جنوب ايران فجر اليوم الاربعاء.
وجاء في البيان الصادر عن المقر فجر اليوم الاربعاء: ردًا على عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي على مناطق جنوب البلاد بذريعة إسقاط مروحيته، استُهدفت بعض القواعد الأمريكية في المنطقة بهجوم قوي شنّه الجيش الباسل ورجال الحرس الثوري الإسلامي الشجعان.
واضاف: على الجيش الأمريكي المجرم أن يعلم أنه إذا كرّر عدوانه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فسيتم شنّ هجمات أشدّ وأوسع نطاقًا على مجموعة الأهداف المحددة في المنطقة.