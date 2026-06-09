بقائي يردّ على ادعاءات رئيس وزراء ألبانيا: احترموا شعبكم ولا تهربوا من المساءلة

وافادت "إيلنا" ان "بقائي"، وفي معرض رده على اتهامات رئيس وزراء ألبانيا المتكررة ضد إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، قام بنشر مقطع فيديو للاحتجاجات الشعبية في ألبانيا عبر منصة "إكس" كاتبا:

اهدأ، يا رئيس الوزراء!

أنتم من بدأتم؛ فتحملوا عواقب ما فعلتم. من الأفضل أن تحترموا فهم وشعور شعبكم، كأمة مثقفة وذات تاريخ غني. إنهم أذكياء وفطنون بما يكفي ليميزوا الحق من الباطل والصواب من الخطأ.

إذا كنتم تريدون بيع سيادتكم الوطنية، فهذا شأنكم، ولستم بحاجة إلى تفسير ذلك لنا. ولكن عندما تواجهون احتجاجات وغضب الرأي العام لديكم، فلا تستغلوا الآخرين للهروب من المساءلة.

وبدلا من كتابة كتيب طويل مليء بالاتهامات المتكررة والتي لا أساس لها ضد إيران، توقفوا للحظة والتفتوا إلى الهتافات التي يرفعها شعبكم في الشوارع واستمعوا اليها : "نحن ضد الفساد"، "نطالب بالعدالة"، "ارحل يا راما".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد قال في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين ردا على سؤال حول ادعاء رئيس وزراء ألبانيا بتورط طهران في الاضطرابات الألبانية: إن مثل هذه الادعاءات ضد إيران هي اسلوب نمطي ومكرر. كل سلطة حاكمة تريد تقريب نفسها من الكيان الصهيوني، تطلق اتهاما ضد إيران من أجل إرضائهم.

وبعد هذا التصريح، رد رئيس وزراء ألبانيا " ايدي راما" عبر منصة "إكس" موجها اتهامات ضد إيران.

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