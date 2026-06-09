مراسم الوداع الاخير لقائد الامة الإمام الشهيد ستقام بعد العاشر من محرم الحرام

جاء في البيان رقم 2 للجنة المركزية لإحياء ذكرى العروج الدامي للإمام المجاهد الشهيد، قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية): بناء على التخطيط الواسع الذي تم لإقامة مراسم الوداع والتشييع والدفن المهيبة للإمام المجاهد الشهيد آية الله العظمى الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية) وشهداء أسرة قائد الثورة الإسلامية، نعلمكم أن التكهنات والإشاعات المتداولة في وسائل الإعلام داخل وخارج البلاد بشأن موعد وتفاصيل هذه المراسم، والتي تسببت في إرباك العديد من الراغبين في المشاركة في هذا الحدث الجليل، لا أساس لها من الصحة.

وذكر البيان: نظرا لسيرة القائد الشهيد للثورة الإسلامية (أعلى الله مقامه الشريف) في إقامة العزاء لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين (ع)، وأهمية إقامة مراسم العزاء في هذه الأيام في جميع أنحاء إيران والعالم؛ فإن مراسم الوداع والتشييع والتدفين لهذه الشخصية الفريدة في عصرها ستقام بعد العقد الأول من محرم الحرام، وذلك بعد التنسيق النهائي بين الأجهزة المسؤولة والمجموعات الشعبية لتقديم الخدمات اللائقة لجماهير المعزين الأعزاء.

وختم البيان انه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المراسم لاحقا في الوقت المناسب من قبل هذه اللجنة.

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