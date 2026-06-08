مقر خاتم الأنبياء (ص) يعلن وقف عمليات القوات المسلحة الإيرانية ضد الكيان الصهيوني

وفي أعقاب الاعتداءات والأعمال العدوانية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد جنوب لبنان ومنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وجّهت القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردا مؤلما لهذا الكيان في إطار دعمها للشعب اللبناني المظلوم.

وأوضح مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي أن هذا الرد؛ هو رد ينبغي ان يشكل درسا وعبرة للكيان الصهيوني وحلفائه وداعميه.

مضيفا : بناء على ذلك، نعلن وقف عمليات القوات المسلحة، مع التأكيد على أن أي استمرار للاعتداءات والأعمال العدوانية، بما في ذلك في جنوب لبنان، سيواجه بإجراءات أشد وطأة وأكثر حسما وقوة من ذي قبل.

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