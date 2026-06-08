مقر خاتم الأنبياء (ص) يعلن وقف عمليات القوات المسلحة الإيرانية ضد الكيان الصهيوني
أعلن مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي وقف عمليات القوات المسلحة الإيرانية ضد الكيان الصهيوني؛ مؤكدا أن استمرار الاعتداءات والأعمال العدوانية، بما في ذلك في جنوب لبنان، سيقابل بإجراءات أشد وأقسى وأكثر إيلاما مما سبق.
وفي أعقاب الاعتداءات والأعمال العدوانية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد جنوب لبنان ومنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وجّهت القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردا مؤلما لهذا الكيان في إطار دعمها للشعب اللبناني المظلوم.
وأوضح مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي أن هذا الرد؛ هو رد ينبغي ان يشكل درسا وعبرة للكيان الصهيوني وحلفائه وداعميه.
مضيفا : بناء على ذلك، نعلن وقف عمليات القوات المسلحة، مع التأكيد على أن أي استمرار للاعتداءات والأعمال العدوانية، بما في ذلك في جنوب لبنان، سيواجه بإجراءات أشد وطأة وأكثر حسما وقوة من ذي قبل.