اللواء رضائي: جادون في المفاوضات وفي الدفاع اكثر جدية

وقال اللواء رضائي في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" بُثت يوم الاثنين: "في المفاوضات، نُظهر للعالم حقيقة أمريكا، تمامًا كما أظهرنا للعالم قوتنا وضعف أمريكا خلال الحرب".

وصرح قائلاً: "في المفاوضات، نُعرّف العالم بأمريكا ونُبيّن لها المبادئ التي تعمل وفقها. إن كشفنا لوجه أمريكا الحقيقي - انتهاكها للاتفاقيات، وانتهاكها للقوانين الدولية، وتجاهلها لحقوق الإنسان في إطار القانون الدولي - يُعد نصرًا لنا".

وأكد القائد الاسبق للحرس الثوري الإسلامي: "نريد الانتصار في المفاوضات، وفي الحرب، وفي الدفاع عن النفس".

*إذا رُوعيت حقوق الشعب الإيراني، يصبح التوصل إلى اتفاق ممكنًا

وردًا على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي بأن إيران تسعى إلى اتفاق، قال اللواء رضائي: "نبذل قصارى جهدنا في المفاوضات، لكن اتفاقنا لن يكون ممكنًا إلا إذا رُوعيت حقوق الشعب الإيراني في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ في هذه الحالة، يصبح مثل هذا الاتفاق ممكنًا، لكني أشك في ذلك شخصيًا نظرًا لعدم استقرار السيد ترامب".

وأوضح قائلًا: "السيد ترامب لا يُظهر الشجاعة اللازمة في المفاوضات، فهو يتأثر أحيانًا بالرأي العام الذي يُشكّله الصهاينة. يقول شيئًا ثم يتراجع عنه. هو في الأساس ليس مفاوضًا؛ إنه غير قادر على التفاوض".

*عدم استقرار ترامب يشكل عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق شامل ودائم

وردًا على سؤال حول العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق شامل ودائم بين إيران والولايات المتحدة، قال المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة: تكمن مشكلة التفاوض مع السيد ترامب في عدم استقراره، وعدم التزامه بوعوده واتفاقياته، وتغير تصريحاته باستمرار. هذا الوضع يُعمّق انعدام الثقة القائم بيننا وبين الولايات المتحدة.

وأضاف: يجري حاليًا تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر وسيط، هو رئيس وزراء باكستان، لكن لا يزال هناك غموض.

وتابع رضائي: يقول السيد ترامب إننا قريبون (من الاتفاق)، لكن يجب أن نقترب أكثر. هذه الكلمات تعني وجود غموض بشأن القضايا المالية الإيرانية والأصول المجمدة.

وشدد على ضرورة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، "فالأمريكيون يتحدثون إلينا بشكل غامض؛ يجب أن يكونوا واضحين. يجب أن تكون كل مفاوضات شفافة، لكن السيد ترامب لا يلتزم بهذا المبدأ".

واضاف: من النقاط المهمة الأخرى في المفاوضات الاحترام المتبادل؛ وهذا يعني عدم المبالغة في المطالب؛ فعندما يبالغ أحد الأطراف في مطالبه، يلجأ إلى الغموض بدلاً من الوضوح؛ وهذا النهج الأمريكي لن يوصلنا إلى نتيجة.

*إذا فشلت المفاوضات، فسنكسر الحصار البحري

وردا على سؤال وهو : في ظل تمسك واشنطن بمواقفها واستمرارها في سياسة العقوبات والضربات العسكرية، ما الذي يمكن أن تجنيه إيران من المفاوضات؟ هل ستُضحي إيران بمضيق هرمز مقابل رفع العقوبات الأمريكية؟ أجاب رضائي: سيكون مضيق هرمز تحت سيطرتنا الكاملة، ولن تتراجع إيران في هذا الشأن.

وأكد: إدارة مضيق هرمز مسؤوليتنا، والتجارة عبره حرة، شريطة التزام السفن بترتيبات المرور التي تحددها القوات البحرية للحرس الثوري.

وقال المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة: التجارة حرة، لكن المرور العسكري ممنوع قطعاً، لأننا نعتبر أنفسنا مسؤولين عن أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي؛ لذا، لن تتنازل إيران أبداً عن حقوقها في مضيق هرمز.

وتابع: "نواصل حاليًا المفاوضات لتحقيق حقوقنا، ولكن إذا فشلت هذه المفاوضات، فسوف نكسر الحصار البحري ولن نتسامح معه".

وأضاف رضائي: "نسعى حاليًا لتحقيق أهدافنا عبر المفاوضات. ومع ذلك، ولأن الحصار البحري يُعد انتهاكًا لحقوقنا، فإننا لا نقبل بهذا الوضع وسنكسره حتمًا".

*لن تتخلى إيران عن حقها في تخصيب اليورانيوم

وردا على سؤال وهو: "ما هو موقف إيران من شرط الولايات المتحدة بوقف التخصيب وتسليم احتياطياتها من اليورانيوم؟" قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام: "لقد خصبنا اليورانيوم في إطار التزاماتنا الدولية، أي وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وسنواصل القيام بذلك من الآن فصاعدًا".

وأضاف: "لن نتخلى عن حقنا في التخصيب؛ فالتخصيب مورد وطني وتقنية نستخدمها حاليًا في الزراعة والصناعات الدوائية وتوليد الكهرباء. نريد استخدام التخصيب لإنتاج الطاقة، ولن نتنازل عن حقنا في هذا الشأن".

*إيران هي من تقرر بشأن اليورانيوم المخصب

وأشار رضائي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي صاحبة القرار في هذا الشأن، ولن نمنح مواد مخصبة لأي شخص أو جهة. لذا، لا نقبل أي شروط تتعلق بالمواد المخصبة.

*إيران جادة في الإفراج عن أصولها المجمدة

وفي معرض رده على سؤال آخر، أكد أيضًا: نحن جادون في الإفراج عن أصولنا المجمدة. لقد جمدوا أموالنا دون مبرر، وعليهم إعادتها إلينا.

وأشار رضائي إلى أننا جادون أيضًا في مسألة التعويض. يقول الأمريكيون إنهم يدفعون لنا بشكل غير مباشر، وليس بشكل مباشر. نريد المال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ونفضل أن تدفع الولايات المتحدة تعويضًا مباشرًا.

وتابع: إذا كانوا لا يريدون الدفع مباشرة، فسيتعين عليهم في النهاية الدفع لنا؛ يقولون إنهم يدفعون لنا عبر قنوات غير مباشرة. فليدفعوا تعويضنا عبر قنوات غير مباشرة.

وقال القائد الاسبق للحرس الثوري: لقد قصفونا، وأطلقوا علينا الصواريخ، واستشهد الكثير من الافراد. يجب على الأمريكيين دفع تعويضات لأسر ضحايا العدوان العسكري الأخير.

وأضاف: يجب على الأمريكيين الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب، ورفع العقوبات؛ نريد تحقيق هذه الأمور الثلاثة.

*مطالب إيران للتوصل إلى اتفاق

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك أفق واضح للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، قال رضائي: لقد مر شهران على اتفاق وقف إطلاق النار، وقد خان الأمريكيون الدبلوماسية خلال هذين الشهرين؛ إذ مددوا وقف إطلاق النار لفرض حصار بحري على إيران وتعويض نقصهم العسكري في المنطقة.

وتابع: ليس من الواضح ما إذا كنا سنتوصل في النهاية إلى اتفاق نهائي، والسبب في ذلك هو الغموض الذي يكتنف سلوك السيد ترامب. يقول ترامب إننا قريبون (من الاتفاق). نقول له إن هذا غير كافٍ، يجب أن تقترب أكثر.

وشدد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام على انه: يجب على الأمريكيين تزويدنا بجميع الموارد المالية الإيرانية المجمدة، وتعويضنا عن خسائرنا بكل السبل الممكنة، ووقف دعم الكيان الصهيوني في عدوانه على لبنان والمنطقة، وإجبار هذا الكيان على الاعتراف بالحدود السياسية للدول الأخرى، بما فيها لبنان وسوريا والأردن والعراق والسعودية.

وتابع: يجب على أمريكا أيضاً إجبار "إسرائيل" اعادة الأراضي المحتلة.

وصرح رضائي قائلاً: "المسألة التالية هي العقوبات الاقتصادية الأمريكية غير المبررة، والتي يجب رفعها؛ ومسألة أخرى يجب حلها هي القوات العسكرية الأمريكية التي نشرتها في المنطقة؛ يجب رفع الحصار البحري، ويجب على القوات الأمريكية الانسحاب من المنطقة".

*هدنة ساخنة في الخليج الفارسي

وردا على سؤال عن "استراتيجية إيران في التعامل مع الاستفزازات المتعلقة باتفاقيات وقف إطلاق النار؟ وكيف يمكن لطهران ضمان ألا ينتهي مصير وقف إطلاق النار مع واشنطن كما انتهى مصير وقف إطلاق النار الإسرائيلي مع لبنان؟" أجاب رضائي: "نحن نواجه هدنة ساخنة في الخليج الفارسي، وليس هدنة باردة؛ الهدنة الباردة عندما يتوقف الطرفان عن إطلاق النار على بعضهما البعض. لكننا الآن نواجه هدنة ساخنة، مما يعني أننا سنرد على أي إجراء أمريكي فور اتخاذه أي إجراء".

وأضاف: "الوضع الحالي هو هدنة ساخنة، لذا لا يمكن تسميتها هدنة حقيقية بيننا وبين الولايات المتحدة. لا توجد هدنة حقيقية بيننا وبين الولايات المتحدة".

*سننهي الحرب بطريقة تضمن الأمن في إيران والخليج الفارسي للخمسين عامًا القادمة

وردًا على سؤال: "ما الضمانات التي تمنع تكرار هذه الانتهاكات وتحولها إلى حرب أخرى؟"، قال المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة: "إن الضربة القوية التي سنوجهها للولايات المتحدة ستضمن عدم تكرار ما حدث في غزة ولبنان وسوريا، وسننهي الحرب بطريقة تضمن الأمن في إيران والخليج الفارسي للخمسين عامًا القادمة".

وأضاف: "لقد أعددنا أنفسنا لمثل هذا الدفاع. لن نسمح باستمرار حالة عدم الاستقرار، سواء أكانت حربًا أم سلامًا، أو الحرب والسلام معًا؛ بإذن الله، سننهي الحرب بحيث تنعم إيران بالأمان لخمسين عامًا".

وردًا على سؤال آخر: "هل طرأ أي تغيير على الاستراتيجية العسكرية الإيرانية بعد الحرب الأخيرة؟" أوضح رضائي قائلاً: "لم تتغير عقيدة إيران الدفاعية إطلاقاً. تقوم عقيدتنا الدفاعية على مبدأ عدم مهاجمة أي دولة، وعلى احترامنا للحدود الدولية. مع ذلك، إذا ما تعرض بلدنا لعدوان عسكري، فسيكون ردنا ساحقاً، وسنعاقب الدولة التي تهاجمنا عقاباً شديداً".

وأضاف القائد العام للحرس الثوري خلال حرب الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات (1980-1988): "لن نتركهم بسهولة حتى تنتهي الحرب إلى الأبد؛ نفس العقيدة التي اتبعناها مع صدام حسين: بعد أن وصلنا إلى الحدود، رأينا أن ذلك لم يكن كافياً، وأن صدام لم يُعاقب، فعاقبناه بمواصلة الحرب".

وتابع: "إذا لم يُعطِنا الأمريكيون حقنا، فسوف نُعاقبهم بشدة ونتخذ إجراءاتٍ تجعلهم لا ينظرون إلى إيران بسوء نيةٍ مرةً أخرى؛ لذا، فإن العقيدة العسكرية الإيرانية ثابتةٌ لا تتغير".

*يجب أن يشمل وقف إطلاق النار كامل لبنان

وقال رضائي أيضًا عن الوضع في لبنان: "ما يحدث في هذا البلد ليس وقفًا حقيقيًا لإطلاق النار؛ يجب أن يشمل وقف إطلاق النار كامل لبنان، وعلى الكيان الصهيوني الانسحاب من شمال نهر الليطاني وجنوب لبنان وكامل أراضيه؛ ما نشهده اليوم هو وقفٌ زائفٌ لإطلاق النار، وهذا غير كافٍ".

وأكد أن حزب الله في لبنان لن يقبل بنزع السلاح، مضيفًا: "يجب على الكيان الصهيوني الانسحاب بالكامل أولًا؛ وبعد ذلك، سيقرر حزب الله ما يريد فعله، وهذا قراره".

وتابع المستشار العسكري للقائد العام: "نحن لا نتدخل في قرارات حزب الله بأي شكلٍ من الأشكال. حزب الله يقرر بنفسه وبشأن بلده؛ المهم هو انسحاب إسرائيل".

وأكد رضائي: "التقدم الذي أحرزه الكيان الصهيوني على الأراضي اللبنانية فخ نصبه حزب الله له؛ وفي الأسابيع والأشهر القادمة، سيشهد العالم ما سيفعله حزب الله بإسرائيل في لبنان. حزب الله في لبنان قادر على الدفاع عن نفسه.

*نحن ودول الخليج الفارسي الأخرى أسرة واحدة

ورداً على سؤال حول كيفية إعادة بناء الثقة بين دول الخليج الفارسي، صرّح عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام قائلاً: "نحن ودول الخليج الفارسي الأخرى أسرة واحدة، أسرة تُسمى الخليج الفارسي. جميعنا أعضاء في منطقة واحدة نعيش معاً. وإذا نشأت بيننا أي خلافات، فسيتم حلها لاحقاً".

وأضاف: "خلال الحرب التي دامت ثماني سنوات وعدوان صدام على إيران، هبّت دول عديدة من الخليج الفارسي لنجدة صدام وقدّمت له الأسلحة والإمدادات والأموال، ولكن بعد انتهاء الحرب، تجاوزنا الأمر وأقمنا علاقات ودية مع دول الخليج الفارسي".

وقال رضائي: "الآن نقتصر على مهاجمة القواعد الأمريكية، ولم نشنّ أي هجمات على مصالح أي من هذه الدول أو المناطق السكنية في دول الخليج الفارسي. كل ما قيل كان كذباً، وكان من فعل إسرائيل".

وصرح قائلاً: "بعد طرد أمريكا من هذه المنطقة، سنجلس معاً كأسرة واحدة ونعمل معاً على تنظيم أمنها، وسيكون بيننا تعاون مشترك".

*روسيا والصين وقفتا في الجانب الصحيح من التاريخ

ورداً على سؤال حول تقييم موقف روسيا والصين في دعم وقف إطلاق النار والدعوة إلى الحوار، قال رضائي: "نُقدّر موقف السيد بوتين والسيد شي (رئيسي روسيا والصين)، لأنهما وقفا الآن في الجانب الصحيح من التاريخ، وبالطبع وقفت دول أخرى، مثل إسبانيا، والعديد من وسائل الإعلام الكبرى حول العالم أيضاً في الجانب الصحيح. كان مسار العمل صحيحاً بالفعل".

وأضاف: "نشكر بشكل خاص هاتين الدولتين، روسيا والصين، لأنهما اتخذتا مواقف جادة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وذكّر عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام قائلاً: "المشكلة تكمن في أن حرب أمريكا ليست ضد إيران فحسب، بل ضد دول المنطقة والعالم أجمع؛ هذه الحرب أيضاً ضد مصالح الشعب الأمريكي، وهذا واضح جلياً. العالم أجمع يعلم أن الحرب الأمريكية تسببت في انعدام الأمن في منطقة واسعة، ورفعت أسعار النفط، وأحدثت مشاكل في الزراعة وفي الحصول على المواد الخام."

وتابع: "اتخذ السيد بوتين والسيد شي الموقف الصحيح إزاء العدوان العسكري الذي نُفّذ في انتهاك للقانون الدولي. وقد اتخذ هذان البلدان مواقف أكثر شجاعة وشفافية مقارنة بالدول الأخرى."

ورداً على سؤال حول سبب غياب قائد الثورة الإسلامية عن الأنظار، قال رضائي أيضاً: "هذه الإجراءات الأمنية أوصت بها السلطات الأمنية في البلاد. إن قائد الثورة رجل شجاع للغاية. لقد حارب خلال الدفاع المقدس، الحرب التي استمرت ثماني سنوات ضد نظام البعث في العراق. حمل السلاح ودافع عن إيران ووطنه. لقد كان مقاتلاً شاباً شجاعاً يحمل سلاحه على كتفه."

وأضاف: المسؤولون الامنيون اوصوا بان لا تطلع "إسرائيل" والولايات المتحدة على مكان وجوده الحالي حتى انتهاء العدوان العسكري بشكل كامل. ومع ذلك، فإن قائد الثورة يدير وينفذ مسؤولياته بقوة ونشاط، ويتخذ القرارات في الوقت المناسب، ويصدر الأوامر اللازمة للمسؤولين، ويقود البلاد ويوجهها.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان قائد الثورة سيقبل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، قال المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة: "على أي حال، هذا اللقاء غير ممكن ولن يُعقد".

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