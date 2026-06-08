إیروانی: المحادثات مع أمریکا للوصل إلی النص النهائی

وقال ايرواني مساء اليوم الاثنين عقب جلسة مجلس الأمن حول أفغانستان، أن أمريكا وإيران "تقومان، عبر باكستان، بتقديم وتبادل وجهات النظر والآراء للوصول إلى نص نهائي".

وأوضح سفير إيران في الأمم المتحدة قائلاً: "لم نتوصل بعد إلى النص النهائي، لكننا نتابع الأمر".

ورداً على سؤال مراسل "أسوشيتد برس" حول ما إذا كانت هذه العملية ستُسفر عن نتيجة بحلول نهاية الشهر الجاري (يونيو)، قال: "نأمل ذلك. نأمل ذلك."

كما شدد سفير إيران في الأمم المتحدة على أن وقف إطلاق النار "شامل" ويشمل المنطقة بأسرها، بما فيها لبنان.

وقال إيرواني: "أعتقد أن جميع الأطراف عادت إلى وقف إطلاق النار".

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