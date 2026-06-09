بقائي: التباهي بسرقة أموال الإيرانيين أمرٌ مخزٍ

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، فجر الثلاثاء، مقطع فيديو لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي، الذي تحدث بفخر عن سرقة اموال إيرانية، مستشهدًا بمقطع من مسرحية "مكبث" (لويليام شكسبير) يقول فيه: "لقد أدرك الآن أن منصبه ورتبته معلقان فوق جسده؛ كعباءة عملاق طويل القامة على جسد لص وضيع وقزم."

واضاف: ان التباهي بسرقة اموال الايرانيين أمرٌ مخزٍ.

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