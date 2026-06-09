إيران: عودة المجال الجوي إلى وضعه الطبيعي

وقال شيرودي أن "المجال الجوي للبلاد عاد إلى وضعه الطبيعي"، وذلك عقب إعلان الجهات المختصة انتهاء العمليات العسكرية واستكمال التنسيقات اللازمة.

وأوضح أن عمليات الطيران ستُستأنف وفق الإشعارات الملاحية الصادرة (NOTAM)، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على الرحلات الجوية قد رُفعت بعد تهيئة الظروف الآمنة وإنجاز التنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن أنشطة الطيران في البلاد تشهد عودة تدريجية إلى وتيرتها الطبيعية، وأن حركة الملاحة الجوية تسير وفق البرامج المقررة.

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