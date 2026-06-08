متحدث مقر خاتم الأنبياء(ص): إذا استمر الصهاينة في عدوانهم سيتم التعامل معهم بحزم أكبر

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي: نفذنا ما وعدنا به، فقد أثبتت القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني، أنها في ذروة الجاهزية الدفاعية والهجومية، تنفذ ما يُطلب منها بسرعة ودقة عالية، مما يجعل الأعداء الأمريكان والصهاينة يندمون على أفعالهم.

وأضاف العقيد "ذوالفقاري" أن "العدو، في الموجة الجديدة من العمليات ضد الأهداف الحيوية والحساسة في الأراضي المحتلة، تلقى ضربات قاسية وموجهة وذكية ومُكلفة، إثر عملية هجومية ناجحة شنَّتها قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقتدرة."

وشدد على أن "أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الغادر يجب أن يعلما أن إيران الشامخة والمقتدرة، وقوات المقاومة الباسلة والمشرِّفة في المنطقة، ستصمد في وجه أي تهديد وبأي ظرف، ولن تطأطئ رأسها أبدا أمام الأعداء الخاسرين في الحرب، وإن استمر العدوان والشرور، فسيتم التعامل معهم بقوة وحزم أكبر."

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