الحرس الثوري: نحذر الكيان الصهيوني بأنه بدأ لعبة خطرة عبر ضرب الصناعات النفطية وأهداف غير عسكرية

وأصدر الحرس بياناً اليوم الاثنين 8 يونيو/حزيران جاء فيه: بعون الله تعالى، نفذ مقاتلو القوات الجوية التابعة للحرس هجوماً صاروخياً على منشآت مماثلة في حيفا قبل دقائق، رداً على استهداف العدو الصهيوني الأمريكي لإحدى منشآتنا البتروكيماوية.

كما شدد الحرس في بيانه على تحذيره قائلاً: إن العدو الصهيوني، باستهدافه أهدافاً مدنية ومنشآت نفطية، قد بدأ لعبة خطيرة سيمتد نطاقها ليشمل جميع مرافق الطاقة في المنطقة، وتتحمل الولايات المتحدة، بصفتها المحرض الرئيسي، المسؤولية الكاملة عن التبعات التي ستلحق بالاقتصاد العالمي جراء ذلك.

وكان رئيس العلاقات العامة والمتحدث باسم الحرس العميد حسين محبي، كتب عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم: لقد أثبتنا مراراً وتكراراً أن سماء الأراضي المحتلة والمنطقة بأكملها تقع تحت إرادتنا وتحت سيطرة صواريخ الحرس المدمرة.

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