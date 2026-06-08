متحدث الخارجیة الإیرانیة: لا یمکن للاحتلال الإسرائیلی شن هجوم على إیران دون التنسیق مع أمریکا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول ادعاء ترامب بأنه لم يكن على علم بالهجمات على ضاحية بيروت وأنه طلب من “إسرائيل” عدم الرد على هذه الهجمات :يجب ألا ننسى أن وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت صراحةً أن السبب الرئيسي لفرض هذه الحرب على إيران هو دعمها للكيان الصهيوني. وقد كان هذا هو الموقف الرسمي للولايات المتحدة. وحتى الآن، وعلى الرغم من مزاعم المسؤولين الأمريكيين، فإننا نعلم أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنسّق وتتعاون بشكل كامل مع الكيان الصهيوني، سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم.

وتابع قائلاً: إن هذا الادعاء بأن الکیان الصهیوني لم یعد یبالي حتی بمطالب أمریکا، وأنه یرتکب جرائمه بشکل مستقل عن الإرادة الأمریکیة، أو بهدف إذلال المسؤولین الأمریکیین، هو نقاش یمکن طرحه ومناقشته دائماً.

وأکد: ما يهمّنا هو أن مسؤولية الولايات المتحدة، بصفتها طرفًا في تفاهم وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 أبريل 2026 ( 19 فروردین 1405) واضحة. وأيّ تطور وحادث يقع في منطقتنا، سواء كانت الولايات المتحدة نفسها هي من ينتهك وقف إطلاق النار، من خلال مهاجمة السفن التجارية الإيرانية أو التعرّض للمناطق الجنوبية من البلاد، أو سواء تم ذلك عبر الكيان الصهيوني في لبنان، أو من خلال التواطؤ مع الولايات المتحدة داخل منطقتنا، فإن المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة ثابتة وواضحة، كما أن تبعات تصعيد التوتر ستقع على عاتقها.

لا يمكن فصل ممارسات الكيان الصهيوني في المنطقة عن سياسات الولايات المتحدة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، رداً على سؤال حول «مدى تأثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بالتطورات التي شهدتها الساعات القليلة الماضية»: إن هذه الأحداث من شأنها بلا شك أن تزيد من حالة انعدام الثقة. وأضاف: نحن حتى الآن كنا نتبادل الرسائل مع الطرف الأميركي في أجواء يسودها قدر كبير من الشكوك وانعدام الثقة. ولا شك أنه لا يمكن فصل ممارسات الكيان الصهيوني في المنطقة عن سياسات الولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: إن التناقضات الأميركية حتى اليوم، والسلوكيات المتضاربة، والتصريحات التي يعتبرونها هم أنفسهم «مربِكة» ـ سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة ـ قد تسببت في إرباك المسار الدبلوماسي. وما حدث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لن يؤدي إلا إلى تفاقم هذا الوضع المتأزم في العملية الدبلوماسية.

يتبع..

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