حرس الثورة الإسلامية: سماء الأراضي المحتلة تحت سيطرة صواريخنا

أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد حسين محبي، أن «سماء الأراضي المحتلة والمنطقة باتت تحت إرادة وسيطرة صواريخ الحرس الجوية المدمّرة»، مشيراً إلى أن هذا الواقع «تثبت مراراً خلال العمليات الأخيرة».

وقال محبي في رسالة له، إن حرس الثورة أثبت في أكثر من مناسبة قدرته على فرض معادلاته في المجال الجوي للأراضي المحتلة والمنطقة، عبر ما وصفه بـ«الردود الصاروخية الدقيقة والفعّالة».

وفي سياق متصل، أوضحت إدارة العلاقات العامة في الحرس أن القوات الجوفضائية استهدفت بصواريخ باليستية قاعدة «رامات دافيد» الجوية، التي اعتبرتها مصدراً للهجمات، وذلك رداً على ما وصفته بالجرائم المستمرة للكيان الصهيوني في جنوب لبنان، وما رافقها من استهداف للمدنيين في صور والنبطية ومناطق أخرى، إضافة إلى ضواحي بيروت.

كما أعلن الحرس عن بدء عملية «النصر»، والتي استهدفت مواقع حيوية في قاعدتي «نافاتيم» و«تل نوف» الجويتين الاستراتيجيتين، مؤكداً أن جميع وحداته القتالية والعملياتية في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ عمليات أوسع على مختلف الجبهات.

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