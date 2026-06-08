ولايتي: الاستقرار في باب المندب لا يجب أن يدفع العدو إلى سوء التقدير

وأكد ولايتي عبر حسابه على منصة "إكس" أن حماقة الكيان اليوم في بيروت وانتهاكه الصارخ لوقف إطلاق النار قد فعّلا الحلقة الأولى من سلسلة الرد.

وأضاف مستشار قائد الثورة الإسلامية: يجب ألا يدفع الوضع الأمني الراهن في باب المندب العدو إلى ارتكاب خطأ في حساباته؛ فبإمكان دوائر المقاومة أن تعيق حركة الملاحة في كلا المضيقين. الخيار لكم: إما وقف هذا العبث أو الدخول في فرض توازن جديد في تنظيم المضيقين.

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