مقر "خاتم الانبياء (ص)" يصدر بيانا حول اعتداءات الكيان الصهيوني ضد لبنان

وجاء في البيان الصادر: ان الكيان الصهيوني المعتدي، من خلال انتهاكه المتكرّر لوقف إطلاق النار، يزيد يومًا بعد يوم من أعماله الشريرة ضد الشعب اللبناني المظلوم، بضوء أخضر ودعم من أمريكا المجرمة وصمت المحافل الدولية، ويرتكب جرائم حرب باستخدام أسلحة محرّمة، ومنها القنابل الفسفورية.

واضاف: على الرغم من التحذيرات السابقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنّ الكيان الصهيوني القاتل للأطفال، متجاوزًا كل الخطوط الحمراء ومصعّدًا هجماته في جنوب لبنان، استهدف ضاحية بيروت. كنّا قد حذّرنا سابقًا من أنه في حال توسّع العدوان الى ضاحية بيروت، فإنّنا سنقوم بقصف أهداف في الأراضي المحتلّة.

وتابع: على الجيش الصهيوني أن يوقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية، وفي حال توسيع هجماته على تلك المنطقة أو الردّ على الإجراء الإيراني، فسيواجه بضربات أشدّ قسوة وأكثر إيلامًا، وستنطلق عمليات تدميرية ضد الكيان وداعميه.

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