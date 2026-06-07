الحرس الثوري يستهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية في كيان الاحتلال بصواريخ بالستية

وجاء في البيان الذي اصدره الحرس الثوري: ردًا على الجريمة الواسعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في جنوب لبنان، وما تسبب به من مذبحة وتهجير واسع للشعب اللبناني المظلوم في منطقتي صور والنبطية وسائر المناطق، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت، فقد تم استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية، مصدر هذه الاعتداءات، بصواريخ بالستية تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي.

واضاف: إن قبولنا لوقف إطلاق النار في 8 أبريل كان مشروطًا بوقف القتال على جميع الجبهات؛ إلا أن أمريكا والكيان الصهيوني، كعادتهما، لم يلتزما بتعهداتهما، فاستمرا في الاعتداءات والجرائم في لبنان، كما انتهكا وقف إطلاق النار بالاعتداء المتكرر على السواحل والزوارق الإيرانية في مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي.

وتابع: إن عملية الليلة هي مجرد إشعار تحذيري، وفي حال تكرار الاعتداءات، ستكون الردود اوسع نطاقا وستشمل جميع الأهداف الأمريكية الصهيونية في المنطقة.

endNewsMessage1