"خاتم الأنبياء" يوجّه إنذاراً للكيان الصهيوني: أوقفوا هجماتكم على لبنان أو واجهوا ضربات مدمّرة

وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي العقيد ثان ابراهيم ذوالفقاري في بيان: على الرغم من التحذيرات السابقة التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الكيان الصهيوني قاتل الأطفال، تجاوز جميع الخطوط الحمراء وصعّد هجماته في جنوب لبنان، مستهدفاً الضاحية الجنوبية لبيروت.

واضاف: لقد حذّرنا سابقاً من أنه في حال توسّعت الاعتداءات الإجرامية في الضاحية الجنوبية لبيروت، فإننا سنستهدف أهدافاً داخل الأراضي المحتلة.

واكد انه يجب على الجيش الإسرائيلي أن يوقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وإلا فإن أي توسيع لاعتداءاته على تلك المنطقة، أو أي ردّ على الإجراء الإيراني، سيُواجَه بضربات أشدّ قسوة وإيلاماً، وستُشنّ هجمات مدمّرة ضدّ هذا الكيان وداعميه.

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