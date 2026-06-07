عراقجي يحشد تحركاً دبلوماسياً واسعاً بعد الرد الإيراني على خروقات الكيان الصهيوني في لبنان
في إطار التحركات الدبلوماسية الإيرانية المكثفة، أجرى وزير الخارجية عباس عراقجي اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه والمسؤولين الإقليميين والدوليين، تناولت التطورات المتسارعة في المنطقة عقب الرد الإيراني على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان، وتداعيات السياسات التصعيدية للكيان الصهيوني على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأجرى وزير الخارجية عباس عراقجي، مساء اليوم الأحد ، اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وجرى خلال هذه المحادثات الهاتفية بحث آخر التطورات الإقليمية في أعقاب رد إيران على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان من قبل الكيان الصهيوني.