الخارجیة الإیرانیة تحذر: أی عدوان صهیونی جدید سیُقابل بردّ ساحق وشامل

وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان اصدرته مساء الاحد بشأن الضربات الدفاعية الإيرانية ضد أهداف الكيان الصهيوني: إثر الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار المؤرخ في 8 أبريل، وتواصل الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك بالتواطؤ مع الجيش الأمريكي الإرهابي في الهجمات التي استهدفت خلال الأسبوعين الماضيين سفناً وأهدافاً إيرانية في المناطق الجنوبية من البلاد، وكذلك بالتواطؤ مع النظام الأمريكي في أعمال القرصنة البحرية ضد الشعب الإيراني، قامت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء الأحد 8 يونيو، وفي إطار الحق الأصيل في الدفاع المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، باستهداف عدة أهداف عسكرية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واضافت: تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على العزم الجاد للشعب الإيراني في الدفاع الحازم عن أمنه ومصالحه الوطنية في أي نقطة يراها مناسبة، وتشدد على أن وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 أبريل، وأن الحكومة الأمريكية تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني وما يترتب عليها من تداعيات، وكذلك عن أي تصعيد للتوتر في المنطقة.

وتابعت: تحذر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أن أي مغامرة شريرة يقوم بها الكيان الصهيوني ضد لبنان أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواجه ردّا ساحقا وشاملا من قبل القوات المسلحة الإيرانية الشجاعة.

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