توقف الرحلات في مطار الإمام الخميني (رض) بطهران

وافاد مكتب العلاقات العامة والإعلام والشؤون الدولية في شركة مدينة "الإمام الخميني (رض)" المطارية في بيان، بحسب الإعلان الصادر عن منظمة الطيران المدني، فقد تمّ اعتباراً من فجر 8 يونيو 2026 وحتى إشعار آخر، تعليق جميع الرحلات الجوية في المطار.

وطلب المكتب من المسافرين الامتناع عن التوجه إلى المطار حتى يتم الإعلان عن استئناف الرحلات من جديد. وسيتم نشر تفاصيل استئناف الرحلات عبر وسائل الإعلام الرسمية والقنوات الإخبارية التابعة لمدينة "الامام الخميني (رض)" المطارية.

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