غريب آبادي: إيران ستلاحق المعتدين قانونياً وتنتزع تعويضات كاملة عن أضرار العدوان الأمريكي

وكتب غريب آبادي في حسابه الشخصي على منصة إكس أن وسائل إعلام نقلت عن مصادر مقربة من وزير الخزانة الأمريكي أن أمريكا ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لضمان استخدام الأصول الإيرانية لإعادة إعمار الأضرار المزعومة التي لحقت ببعض حلفائها الإقليميين.

وأضاف: "أولاً، إن هذا يمثل وقاحة جديدة من جانب الولايات المتحدة. فإذا كانت واشنطن، بصفتها المعتدي الرئيسي في العدوان العسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جادة فعلاً في تعويض الأضرار، فعليها ألا تضل الطريق، بل أن تبدأ بنفسها وبالكيان الذي يعد المسؤول الأول عن إشعال الحروب والاعتداءات وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وشدد على أن إيران "لن تترك المعتدين دون مساءلة، وستطالب بتعويضات الحرب وستحصل عليها".

وتابع قائلاً: "ثانياً، إن بعض حكومات المنطقة التي وضعت أراضيها وإمكاناتها في خدمة العدوان على إيران ليست في موقع يسمح لها بالمطالبة بالتعويضات، لأن سلوكها يندرج ضمن المسؤولية الدولية والقواعد المتعلقة بالمشاركة في الأعمال غير المشروعة والعدوان، وعليها أن تعوض إيران بالكامل عن الأضرار التي لحقت بها".

وأضاف: "ثالثاً، إن الأصول الإيرانية ليست غنائم حرب لواشنطن ولا صندوقاً لتعويض حلفائها. وأي استيلاء أو نقل أو تخصيص للأموال الإيرانية من دون موافقة الحكومة الإيرانية يشكل بحد ذاته عملاً دولياً غير مشروع جديداً، ويترتب عليه مسؤولية قانونية على الولايات المتحدة، ولا سيما في الوقت الذي تتحدث فيه عن التفاوض والتفاهم، كما سيستوجب رداً مناسباً من جانب إيران".

وأكد غريب آبادي في ختام تصريحاته أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية بحزم في حماية حقوق الشعب الإيراني وأمواله وممتلكاته، وملاحقة المسؤولية الدولية للجهات المتورطة في العدوان، والمطالبة بالتعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات الأمريكية غير القانونية، ومتابعة هذا الملف بشكل جاد ومستمر.

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