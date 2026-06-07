قالیباف: قوة ايران الحقيقية تکمن في الروح الجهادية لدى شعبها
أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف"، بجهود وانشطة المجموعات الجهادية في تقديم الإغاثة للمواطنين، مؤكداً على أن “القوة الحقيقية للجمهورية الإسلامية الإیرانیة تكمن في الروح الجهادية لدى شعبها، وحيثما أُتيحت الفرصة للمواطنين،تحل العقد الكبرى".
وكتب قاليباف في رسالة وجهها إلى المجموعات الجهادية: لقد أثبتت تجربة هذه الأيام مرة أخرى أنه حيثما أُتيحت الفرصة للمواطنين،تحل العقد الكبرى. ففي الحرب المفروضة الثالثة، التي عطل فيها العدو حياة الشعب بقصف المدن بالصواريخ، نزلت المجموعات الجهادية مرة أخرى إلى ميدان المساعدة والإغاثة، ووقفت إلى جانب جميع المتضررين بغض النظر عن فئاتهم وتوجهاتهم.
وختم رسالته بالقول : إنني أثمن هذه القلوب الكبيرة والأيادي المجدة التي أثبتت أن القوة الحقيقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تكمن في الروح الجهادية لدى شعبها، مع تمنياتي بعزة ورفعة إيران العزيزة.