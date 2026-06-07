عراقجي يتسلم رسالة باكستانية إلى قائد الثورة

والتقی عراقجي اليوم الأحد في مبنى وزارة الداخلية الإيرانية، وزير الداخلية الباكستاني حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسلم الوزير الباكستاني، عراقجي رسالة خاصة من القيادة الباكستانية موجهة إلى قائد الثورة الإسلامیة آية الله السيد مجتبی خامنئي.

وأعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي أنه وصل إلى طهران، مساء السبت، حاملاً رسالة خاصة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى قائد الثورة، واصفاً مضمونها بأنه"مهم".

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