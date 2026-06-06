الرئيس بزشكيان: نحتاج اليوم إلى التسامح والحوار أكثر من أي وقت مضى
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المجتمع بحاجة اليوم إلى التسامح والحوار وقبول الاختلافات والتعاون، مشدداً على أن التقدم لا يتحقق بالغضب والانقسام.
وكتب رئیس الجمهوریة اليوم السبت في تغریدة له على منصة «إكس» بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام موسى الكاظم (ع): «مَن كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النّاسِ كَفَّ اللّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ»؛ مؤكداً أن ذكرى ميلاد قدوة الصبر والتحمل، الإمام موسى بن جعفر (ع)، تذكيرٌ بأن المجتمع لا يمكنه المضي قدماً من خلال الغضب والعدوانية وخلق الانقسامات.
وأضاف: اليوم نحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى التسامح والحوار وقبول الاختلافات والتضامن والتعاون.